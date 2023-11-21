足球／9521人進場中華隊0：1不敵大馬 陳柏良盼明年拚回來

中華男足今天在主場台北田徑場與馬來西亞進行世界盃亞洲區資格賽第二輪賽事，儘管雙方在整場比賽一路拉鋸，但馬來西亞靠著第72分鐘陸伊騰的進球，最終以1：0賞給中華隊在分組賽的2連敗。

中華男足這次世界盃亞洲區資格賽第二輪賽事與馬來西亞、阿曼和吉爾吉斯分在同組，在日前於阿曼主場以0：3輸球後，今天則是回到主場迎戰馬來西亞，過去中華男足曾在2018年的主場友誼賽中踢退馬來西亞，雙方今天再度交手也吸引9521名球迷進場觀賽。

上半場馬來西亞也頻頻發動攻勢，第40分鐘馬來西亞隊在球遭到中華隊後衛清出後，在禁區外起腳射門，被中華隊門神潘文傑成功攔截，第43分鐘馬來西亞趁著中華隊後防漏洞靠著一次短傳將球送入禁區，迫使潘文傑出擊，所幸馬來西亞哈林（Faisal Halim）射門中柱，讓中華隊再度化險為夷，兩隊在上半場踢完也保持在0：0平手。

下半場兩隊易門再戰，第72分鐘馬來西亞恩德里克（Endrick）在大禁區內大腳射門，儘管潘文傑第一時間將球擋出，不過陸伊騰在門前補上臨門一腳，幫助馬來西亞先馳得球，最終馬來西亞也靠著這一球差距拿下勝利，賞給中華隊分組賽2連敗。

對於今天無緣在主場助隊搶下勝利，中華隊隊長陳柏良也坦言感到遺憾，「睽違5年回到這個主場，非常興奮與感動，有那麼多球迷為我們加油，我是真的很開心。今天比賽結果可惜0：1輸了，但還是肯定中華隊所有人表現，足球就是這樣子，一個小細節沒做好就會被進球，但中華隊相比幾年前也更成熟了。」

對於中華隊下一場比賽將是明年3月在主場迎戰吉爾吉斯，有可能是最後一次代表中華隊踢世界盃資格賽的陳柏良也表示，希望大家能夠記住今天輸球的感覺，下次拚回來，「很遺憾用輸球畫下今年中華隊國際賽的句點，明年會是新的開始，期待球迷來為我們加油，把勝利留在主場。」