快訊

雙黃領銜！民眾黨不分區名單出爐 韓國瑜前國政顧問跌出安全名單

GD毒品檢測結果三度陰性！警方被網罵爆 遭質疑「隱匿不公開」

要停火了？哈瑪斯領袖：將和以色列達成休戰協議 細節待宣布

自行車／「騎遇福爾摩沙(Formosa 900)」 台灣及15國車友圓滿完騎

聯合新聞網／ 綜合報導
來自愛媛縣的宮﨑里佳，帶著媽媽做的凱蒂貓交通御守陪伴她環島。自行車新文化基金會提供。
來自愛媛縣的宮﨑里佳，帶著媽媽做的凱蒂貓交通御守陪伴她環島。自行車新文化基金會提供。

2023年台灣自行車旅遊節主軸活動「騎遇福爾摩沙(Formosa 900)」11月19日圓滿完騎，團員有來自各行各業的台灣騎士及15個國家的海外車友，沿途體驗各地不同的風土文化和美食美景，深刻感受台灣之美。

領航騎士團以電輔車挑戰北進武嶺，第四度騎車上武嶺的悠遊卡公司董事長林志盈說，這是天氣狀況是最具挑戰的一次。「連兩天在雨中低溫騎乘，從一開始身體的難受，到調適心情變成接受，陽光乍現後開始享受旅程，最後一天到合歡山小風口看到的雲海美景，感覺苦盡甘來了。」

今年適逢疫情解封，海外車友期待已久的來台自行車環島終於成行，高雄騎士團40 位團員中，有28位來自海外8個國家，組成非常的國際化。

其中澳洲來的Winson 對台灣並不陌生，一直想騎自行車進行環島，以前來台灣都在大城市旅行，這回騎自行車到了很多以前沒有到過的地方，像是南迴公路的最高點-壽卡、花東的鄉間田野綠地。「回去後我會強力推薦朋友來台騎自行車環島。」他說。

日本騎士團的宮﨑里佳來自愛媛縣，出發前家人很擔心她一個人在異地騎車，但是知道她喜歡自行車，因此還是支持她完成夢想，這次她帶著幾個凱蒂貓御守同行，上面有媽媽特別做的自行車字樣衣服，象徵交通御守為她守護，每天掛在身上騎乘，感受家人的支持與守護。

宮﨑里佳透露，騎完車後的美食補給時刻，是她每天最期待的美時光。「台東瑞源車站休息時，品嚐在地的釋迦，軟綿香甜的滋味，讓我忘卻騎車的疲累。」

完成9天8夜的環島挑戰，大夥從原本不認識的陌生人，變成一路上互相守護的家人，領到剛出爐熱騰騰證書的那一刻，團員們的心也是暖暖的，相信這趟環島過程中的點點滴滴，將成為他們心中最美好的回憶。

領航騎士團於合歡山小風口美拍。自行車新文化基金會提供。
領航騎士團於合歡山小風口美拍。自行車新文化基金會提供。

高雄騎士團成員來自9個國家。自行車新文化基金會提供。
高雄騎士團成員來自9個國家。自行車新文化基金會提供。

四極點大環島團極西點國聖燈塔入袋。自行車新文化基金會提供。
四極點大環島團極西點國聖燈塔入袋。自行車新文化基金會提供。

自行車 環島 家人 武嶺 美食

相關新聞

網球／謝淑薇復出奪2座大滿貫金盃 入圍WTA東山再起獎

台灣網球名將謝淑薇復出後先後在法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽捧起金盃，世界女子職業網球協會（WTA）公布年度獎項入圍名...

自行車／「騎遇福爾摩沙(Formosa 900)」 台灣及15國車友圓滿完騎

2023年台灣自行車旅遊節主軸活動「騎遇福爾摩沙(Formosa 900)」11月19日圓滿完騎，團員有來自各行各業的台灣騎士及15個國家的海外車友，沿途體驗各地不同的風土文化和美食美景，深刻感受台灣

影／競技疊杯亞錦賽台灣橫掃58金 賽德克女孩莎瑪巴紹9金最多

中華競技疊杯運動推廣協會16日率領72名選手，到南韓參加WSSA亞洲錦標賽，昨天帶著58金、29銀、刷新3項世界紀錄返台...

足球／西班牙金童在無關緊要比賽重傷 母隊巴薩氣炸了

疲勞導致賽季報銷！西班牙國家隊、西甲豪門巴薩隆納痛失了超級金童加維！ 巴薩好手、19歲的金童加維20日凌晨替西班牙披掛出戰，西國在確定取得歐國盃正賽資格情況下，仍舊讓主力加維先發，加維在一次對抗下傷

足球／蘇富比將拍梅西世足戰袍 一套球衣估逾千萬美元

一年前的卡達世足賽，球王梅西（Lionel Messi)領導阿根廷打敗法國奪下冠軍，一圓這位「史上最偉大球員」的多年夢想...

武術／世錦賽陳宥崴摘金 孫家閎鍍銀

在美國沃斯堡舉行的第16屆世界武術錦標賽，台灣好手陳宥崴在當地時間18日拿下男子太極劍金牌，孫家閎獲得男子太極拳銀牌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。