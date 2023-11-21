自行車／「騎遇福爾摩沙(Formosa 900)」 台灣及15國車友圓滿完騎

2023年台灣自行車旅遊節主軸活動「騎遇福爾摩沙(Formosa 900)」11月19日圓滿完騎，團員有來自各行各業的台灣騎士及15個國家的海外車友，沿途體驗各地不同的風土文化和美食美景，深刻感受台灣之美。

領航騎士團以電輔車挑戰北進武嶺，第四度騎車上武嶺的悠遊卡公司董事長林志盈說，這是天氣狀況是最具挑戰的一次。「連兩天在雨中低溫騎乘，從一開始身體的難受，到調適心情變成接受，陽光乍現後開始享受旅程，最後一天到合歡山小風口看到的雲海美景，感覺苦盡甘來了。」

今年適逢疫情解封，海外車友期待已久的來台自行車環島終於成行，高雄騎士團40 位團員中，有28位來自海外8個國家，組成非常的國際化。

其中澳洲來的Winson 對台灣並不陌生，一直想騎自行車進行環島，以前來台灣都在大城市旅行，這回騎自行車到了很多以前沒有到過的地方，像是南迴公路的最高點-壽卡、花東的鄉間田野綠地。「回去後我會強力推薦朋友來台騎自行車環島。」他說。

日本騎士團的宮﨑里佳來自愛媛縣，出發前家人很擔心她一個人在異地騎車，但是知道她喜歡自行車，因此還是支持她完成夢想，這次她帶著幾個凱蒂貓御守同行，上面有媽媽特別做的自行車字樣衣服，象徵交通御守為她守護，每天掛在身上騎乘，感受家人的支持與守護。

宮﨑里佳透露，騎完車後的美食補給時刻，是她每天最期待的美時光。「台東瑞源車站休息時，品嚐在地的釋迦，軟綿香甜的滋味，讓我忘卻騎車的疲累。」

完成9天8夜的環島挑戰，大夥從原本不認識的陌生人，變成一路上互相守護的家人，領到剛出爐熱騰騰證書的那一刻，團員們的心也是暖暖的，相信這趟環島過程中的點點滴滴，將成為他們心中最美好的回憶。

領航騎士團於合歡山小風口美拍。自行車新文化基金會提供。

高雄騎士團成員來自9個國家。自行車新文化基金會提供。