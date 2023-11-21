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影／競技疊杯亞錦賽台灣橫掃58金 賽德克女孩莎瑪巴紹9金最多

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
台灣到南韓參加疊杯2023亞錦賽橫掃58面金牌，其中尤以桃園市的賽德克女孩莎瑪巴紹表現最亮眼，個人貢獻9金，她特地帶著族服出境，光耀返抵國門。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
台灣到南韓參加疊杯2023亞錦賽橫掃58面金牌，其中尤以桃園市的賽德克女孩莎瑪巴紹表現最亮眼，個人貢獻9金，她特地帶著族服出境，光耀返抵國門。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供

中華競技疊杯運動推廣協會16日率領72名選手，到南韓參加WSSA亞洲錦標賽，昨天帶著58金、29銀、刷新3項世界紀錄返台，其中尤以桃園市的賽德克女孩莎瑪巴紹表現最亮眼，個人貢獻9面金牌。雖然已是國際級高手，她靦腆笑稱上場還是會緊張，「但是我表情管理做得很好，所以你看不出來！」

今年亞洲盃在南韓的民主聖地光州舉行，共計10國（城市）、356名選手參賽，台灣派出72人，是疊杯協會成立13年以來出國比賽最大陣容，其中包含44名首次出國比賽的菜鳥，抵達首日就遇到下雪，讓協會理事長朱雅芳一度擔心來自亞熱帶的孩子們能否正常展現實力。

不過昨天她帶隊返抵桃園機場，隊伍走起路來不只有風，還叮噹作響，那可是58面金牌、29面銀牌、32面銅牌碰撞出來的悅耳聲音，走在前端幾名選手除了頸上掛滿獎牌，手上還有巨大獎盃，身穿賽德克族服的莎瑪巴紹格外耀眼。

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來自桃園慈文國中的莎瑪，可是頂著8項世界紀錄光環出國，此次賽事不但在13-14歲女子組包辦個人3項金牌，也是該歲數組3項加總的冠軍，3-6-3更是全場不分齡第一，搭檔同校12歲好手周渝鈞再奪雙人CYCLE金牌，團體項目又拿下3面金牌，實力完全展現，9金到手銳不可當。周渝鈞個人3項也都是金牌。

新北市錦和高中鄢丞佑個人項目奪2金，台中高工陳家邦個人3項加總拿下15-16歲男子組冠軍，搭檔再獲16歲以下雙人冠軍，加上其他團體項目，2人各貢獻6面金牌。

桃園青埔國小杜旻澔、錦興國小呂晴方，不僅全團年紀最小，且是第一次出國比賽。杜旻澔個人2項、以及3項加總都是金牌，其中Cycle項目更刷新世界紀錄。呂晴方個人3項金牌，2人搭檔再刷新6歲以下組雙人項目世界紀錄。

其餘包括團體、雙人、親子等項目還有許多金牌，較特別的是Ct Dragon隊吳宇澤、李元皓、周渝鈞、陳晏琳、陳翊嫙、楊育慈，不但團體3項皆奪冠，計時接力項目還刷新12歲以下組世界紀錄。

嘉義市今年有6名特教生、3名普通生入選國手參加亞洲盃，共拿下5金7銀6銅，其中較特別的成績是育人國小特教生汪佑叡，除包辦個人3項冠軍，並和隊友陳懷恩、陳采稼、蔣采芹、宋惟森、羅詅婕聯手再拿團體項目1金。

Ct Hawk隊（左）和泰國隊伍角逐16U 徒手接力Cycle冠軍，順利拿下金牌。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
Ct Hawk隊（左）和泰國隊伍角逐16U 徒手接力Cycle冠軍，順利拿下金牌。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
莎瑪巴紹雖然已是國際級高手，她靦腆笑稱上場還是會緊張，「但是我表情管理做得很好，所以你看不出來！」圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
莎瑪巴紹雖然已是國際級高手，她靦腆笑稱上場還是會緊張，「但是我表情管理做得很好，所以你看不出來！」圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
陣容龐大的中華代表隊在2023南韓亞錦賽橫掃58面金牌，全體隊職員賽後開心上台大合照。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
陣容龐大的中華代表隊在2023南韓亞錦賽橫掃58面金牌，全體隊職員賽後開心上台大合照。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
杜旻澔（男）和呂晴方（女）第一次出國比賽，2人搭檔刷新6歲以下組雙人項目世界紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
杜旻澔（男）和呂晴方（女）第一次出國比賽，2人搭檔刷新6歲以下組雙人項目世界紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
Ct Hawk隊陳家邦（左起）、鄢丞佑、莎瑪巴紹、林鈺潔、胡芷涵、黃靖云，是台灣在本屆亞洲盃成績最強團體，３個比賽項目皆奪得冠軍。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
Ct Hawk隊陳家邦（左起）、鄢丞佑、莎瑪巴紹、林鈺潔、胡芷涵、黃靖云，是台灣在本屆亞洲盃成績最強團體，３個比賽項目皆奪得冠軍。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
杜旻澔（男）和呂晴方（女）不僅全團年紀最小，且第一次出國比賽。杜旻澔個人2項、以及3項加總都是金牌，其中Cycle項目更刷新世界紀錄。呂晴方個人3項金牌，2人搭檔再刷新6歲以下組雙人項目世界紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
杜旻澔（男）和呂晴方（女）不僅全團年紀最小，且第一次出國比賽。杜旻澔個人2項、以及3項加總都是金牌，其中Cycle項目更刷新世界紀錄。呂晴方個人3項金牌，2人搭檔再刷新6歲以下組雙人項目世界紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
中華代表隊從2023南韓亞錦賽返抵桃園機場，走起路來不只有風，還叮叮噹噹作響，那可是58面金牌、29面銀牌、32面銅牌碰撞出來的悅耳聲音。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
中華代表隊從2023南韓亞錦賽返抵桃園機場，走起路來不只有風，還叮叮噹噹作響，那可是58面金牌、29面銀牌、32面銅牌碰撞出來的悅耳聲音。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
Ct Dragon隊陳晏琳（左起）、楊育慈、吳宇澤、陳翊嫙、周渝鈞、李元皓，不但團體3項皆奪冠，計時接力項目還刷新12歲以下組世界紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
Ct Dragon隊陳晏琳（左起）、楊育慈、吳宇澤、陳翊嫙、周渝鈞、李元皓，不但團體3項皆奪冠，計時接力項目還刷新12歲以下組世界紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
新北市錦和高中鄢丞佑（中）、台中高工陳家邦（右）屢屢站上凸台領獎，2人各貢獻6面金牌。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
新北市錦和高中鄢丞佑（中）、台中高工陳家邦（右）屢屢站上凸台領獎，2人各貢獻6面金牌。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供

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