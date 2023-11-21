足球／西班牙金童在無關緊要比賽重傷 母隊巴薩氣炸了

疲勞導致賽季報銷！西班牙國家隊、西甲豪門巴薩隆納痛失了超級金童加維！

巴薩好手、19歲的金童加維20日凌晨替西班牙披掛出戰，西國在確定取得歐國盃正賽資格情況下，仍舊讓主力加維先發，加維在一次對抗下傷重退場，20日晚間回母隊檢查確定，十字韌帶斷裂且半月板損傷，巴薩全隊對此相當震怒，加維幾乎是告別明年奧運與歐國盃。

痛失金童

西班牙20日凌晨於歐國預選賽、迎戰來訪的喬治亞，賽前西國已確定與蘇格蘭攜手出線，拿到明年歐國盃正賽的席次，而本役超級金童加維又先發出戰，結果僅踢25分鐘，加維就慘遭對手犯規、傷重退場。年僅19歲的加維被告知前十字韌帶斷裂，在更衣室情緒崩潰，隊友都對這名極具天賦、且戰意昂揚的小將備受喜愛，西國媒體透露，贏球的西班牙隊休息室賽後氣氛低迷。

加維隨後回到母隊巴薩做檢查，結果更讓人絕望，根據《雅虎體育網》報導，巴薩官方在20日晚間宣布，加維右膝十字韌帶完全斷裂，外側半月板也損傷，巴薩對此相當震怒，認為發生這麼嚴重的傷勢，源自於西國主帥德拉富恩特的無能。

俱樂部人士強調，西班牙替補席兵多將廣，為了一場無傷大雅的賽事竟需要主力加維登場，而且算上前一場（3天前）對決弱旅賽普勒斯，竟然也讓加維打滿全場，相當於4天內2戰，西班牙先發僅有另一名中後衛與加維未做輪換。

疲勞導致傷病

以巴薩公布的傷情推估，傷勢比原先設想的還糟糕，加維將缺席8到10個月，代表他本季賽季提前報銷，同時，這位2022年金童獎得主也將無緣奧運與歐國盃，這對力拼歐國佳績的西班牙，或是本季缺兵少將的巴薩，都是一大損失。巴薩對於西班牙的怒意不難理解，不僅是加維案，2021年的巴薩金童佩德里，同樣是在德拉富恩特與西足協麾下而受傷。

加維是西班牙少見的全能中場，有著鬥士般的堅忍意志，曾在場中緊急縫好耳朵傷勢、繼續比賽，球風是不知疲憊地奔跑拼搶，他在17歲就被巴薩挖掘、選入一線隊出賽，早早成名、鐵人般的球風，讓加維本季改寫巴薩100場出賽的最年輕紀錄。19歲的加維總共出賽136戰（巴薩111場、西班牙27場），這個數字從未有其他19歲選手辦到過，過勞的出賽被認為是加維受傷原因之一。

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