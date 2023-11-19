快訊

衛福部口健司長賴向華疑天冷猝逝 如何預防因氣溫變化所致的猝死危機？

OpenAI內部備忘錄外流！ChatGPT之父因「這理由」遭解職 無關瀆職

年薪破700萬！頂大教授跳槽香港大學除了薪水 還有1誘因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ATP年終賽／約克維奇闖決賽挑戰破紀錄7冠 最後一關碰地主希望

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
世界球王約克維奇挑戰歷史。 美聯社
世界球王約克維奇挑戰歷史。 美聯社

年紀似乎不在塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）身上留下痕跡，36歲的小約ATP年終賽花不到90分鐘就以直落2拍下小16歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），決賽門票到手，挑戰破紀錄的年終賽第7冠最後一步將遭遇義大利好手辛納（Jannik Sinner）。

小約今天凌晨僅花1小時又28分鐘就以6：3、6：2解決「小蠻牛」，在此之前，22歲的辛納和俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）上演2小時又29分鐘的馬拉松大戰，辛納才以6：3、6：7（4：7）、6：1出線。

年終賽在義大利杜林舉行，世界排名第4的辛納成當然的「地主希望」，他也在球迷期待下連戰皆捷，他說：「能有這樣的壓力是種榮幸，觀眾給了我很大能量。」他形容和梅德維夫的4強賽是難纏一戰，對手開局表現優於自己，所幸能找到自己節奏，破發成功後感覺漸入佳境。

小約翰辛納分組賽同組，辛納更阻斷小約19連勝、迎接生涯對戰首度勝場，這場激戰超過3小時，後兩盤都打到「搶7」；決賽再度碰頭，小約形容，辛納一直能打出高超水準，「我們已經打過一場很接近的比賽，那時氣氛不可置信。」他補充說，相信決賽氣氛會更甚分組賽，不過自己已經打過很多場決賽，今年晉級過程感覺也很好，希望最終戰能同樣發揮水準。

目前小約和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）同以6冠並列年終賽紀錄，如今只差1勝就能再寫新猷，確定再登「年終球王」的小約表示，對今年賽季十分興奮，現在還有一場重要比賽要面對，「希望我能再迎接另場勝利，榮耀這個賽季。」

辛納 梅德維夫 阿爾卡拉斯

延伸閱讀

ATP年終賽／約克維奇挺進4強 延續「三巨頭」傳奇紀錄

ATP年終賽／梅德維夫4強先就位 小蠻牛、約克維奇拚晉級

ATP年終賽／力退丹麥小將奪超狂19連勝 約克維奇提前登基年終球王

巴黎名人賽／約克維奇第7度登頂 生涯百冠只差3座

相關新聞

ATP年終賽／約克維奇闖決賽挑戰破紀錄7冠 最後一關碰地主希望

年紀似乎不在塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）身上留下痕跡，36歲的小約ATP年終賽花不到90...

健力／楊森健力世錦賽勇奪2金 蹲舉打破世界紀錄

台灣健力選手楊森參加世界健力錦標賽捷報，體育署昨晚發布新聞稿表示，楊森不僅在男子120公斤級蹲舉、臥舉進帳2金，蹲舉更以...

大專體總副會長曾慶裕 連任FISU執委

大專體總副會長曾慶裕昨天在瑞士日內瓦參與國際大學運動總會（FISU）執行委員競選，在第一輪就獲得過半支持連任，迎來個人第...

足球／中國男足世界盃資格賽贏泰國 習近平：僥倖成分大

中國男足16日在世界盃足球資格賽以2：1踢贏泰國隊，使得泰國隊晉級機會渺茫。不過，中國國家主席習近平得知後卻向泰國總理表...

歐都納無痕山林活動再出發 萬人同步齊走淨山

歐都納無痕山林活動睽違三年今天再出發，於台北、台中、彰化、高雄四地同步舉辦，山友報名踴躍逾萬人參加，今年主題「依山14 ...

定向越野／亞洲盃中華隊傳捷報 黃敏惠奪菁英女銅牌 

2023馬來西亞MyO亞洲盃定向越野賽今天在吉隆坡揭幕並進行短距離賽，我國「定向一姐」黃敏惠在競爭激烈的女子菁英組搶下1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。