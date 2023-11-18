羽球／退出土銀被球迷罵「背骨仔」 李洋說不後悔盼這目的

我國羽球雙打好手李洋日前證實退出土地銀行球團，但不會與老搭檔王齊麟拆夥，繼續爭取明年巴黎奧運參賽資格，此舉卻在近日引發少數球迷的反彈；李洋今天出席牧德盃活動時強調，對於自己所做的決定不會感到後悔，也希望藉由這次機會吸引民間企業對羽球甚至是運動選手的關注與贊助。

李洋日前證實已與原球團土銀結束合作關係並不續約，仍會與王齊麟繼續搭擋備戰奧運，離開土銀的決定引發部分網友攻擊是「背骨仔」，讓他也感到相當無奈，不過強調多數球迷依舊都站在支持立場，讓他相當感動。

對於選擇離開土銀成為自由身，李洋強調這是自己思考後所做出的決定，儘管不一定能獲得大家支持，但他也不會後悔，就像當年他離開合庫加盟土銀也不受看好，「這次去國體大也真的是自己生涯規劃，希望把自己做好就好。」

李洋表示，希望藉由這次自己成為自由身吸引更多企業，尤其是民營企業對於體育的贊助，他分享自己在18歲時曾領過一個月6000元的營養金，也看過不少人因為這樣的待遇以及未獲得贊助而選擇放棄選手身分，「我比較幸運是因為有家庭的支持，才能繼續在這條路上，希望藉由這次的機會，讓更多企業願意投入，讓更多年輕選手在萌芽階段就能獲得更多資源。」