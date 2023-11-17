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日本羽賽／與張蓓雯3局拉鋸 戴資穎傷退無緣4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎在開賽0：6落後後，似乎因身體不適選擇退賽，無緣4強。。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎在開賽0：6落後後，似乎因身體不適選擇退賽，無緣4強。。 圖／Badminton Photo提供

BWF超級500的日本羽球名人賽，我國一姊戴資穎今天在女單8強賽遭遇美國華裔女將張蓓雯，在前兩局打完雙方各以21：19各下1局後，第三局戴資穎在開賽0：6落後後，似乎因身體不適選擇退賽，無緣4強。

世界排名第4名的戴資穎與第9名的張蓓雯，生涯前11次交手由戴資穎拿下9勝，其中最近一次正好是今年台北羽球公開賽，當時兩人在冠軍賽對決，最終由戴資穎耗時31分鐘直落二取勝，收下對戰8連勝。

而這次日本名人賽兩人也一路過關斬將挺進到8強賽，並在今天上演第12度對決，儘管戴資穎開賽後一度靠著靈活的球路取得7：2的大幅領先，不過張蓓雯隨即展開反撲，甚至一度超前比分，雙方也在該局尾聲展開激烈拉鋸，在18：18後，張蓓雯卻是自亂陣腳連續出現回擊掛網與扣殺出界的狀況，最終戴資穎則是靠著張蓓雯的判斷失誤，以21：19先下一城。

第二局張蓓雯則是在開局後一度取得7：2領先，不過戴資穎在調整過後隨即做出反擊，並以11：10領先進入技術暫停，但下半局戴資穎卻出現失誤偏多的情況下，讓張蓓雯把握機會再度反超前，以21：19扳平；第三局戴資穎在開賽以0：6落後後，似乎因為身體不適選擇退賽，讓張蓓雯取得4強賽門票。

除了戴資穎外，我國一哥周天成今天也將在男單8強賽登場迎戰地主渡邊航貴，他上周剛在南韓名人賽挺進到決賽，包括在8強賽與4強賽連退我國好手林俊易、王子維，決賽則是不敵前世界球王桃田賢斗。

戴資穎 羽球 林俊易

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