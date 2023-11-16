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羽球／李洋退團不拆夥 「麟洋配」續拚年終總決賽資格

中央社／ 台北16日電
李洋(左)。圖／國訓中心提供
李洋(左)。圖／國訓中心提供

台灣羽球男雙好手李洋證實已從原球團土地銀行退出，現在處於自由之身，但仍會和搭檔王齊麟續拚今年的年終總決賽，以及備戰明年巴黎奧運的資格。

李洋在2018年底加入土銀球團，和王齊麟組成「麟洋配」，隨後也在延後一年登場的東京奧運，替台灣拿下史無前例的羽球男雙金牌。

不過李洋和土銀球團在日前談續約的時候，雙方針對合約內容有不小的歧見，最後李洋決定不再續約，也因此李洋從亞運後的所有國際羽球賽事，衣服胸前的LOGO位置都不再看到「土地銀行」4個字。

李洋在接受中央社記者訪問時提到，「其實我和土銀從6月30日之後就沒有合約了，但我還是一路穿到亞運的時候才換。雖然沒有合約，但還是很感謝這些年來球團的照顧。」

李洋提到，今年就是先好好拚下週的中國大師賽和年終總決賽的資格，距離巴黎奧運也剩下差不多8個月，「我想和齊麟的合作應該不會有什麼變化，我們的目標就是再拚奧運。」

李洋笑說：「現在我球衣胸前LOGO是空的，很歡迎各企業和機構贊助，有意願的都可以一起來談，我一定會盡力打出最佳的成績。」

李洋、王齊麟目前世界排名第10，年終總決賽排名第8（扣除重複名單）、奧運積分排名第7，都是台灣第一男雙的排名。

李洋、王齊麟在本週的超級500熊本大師賽首輪就敗給馬來西亞組合，接著下週將轉戰超級750等級的中國大師賽，首輪對手是韓國組合姜敏赫、徐承宰。

李洋 王齊麟 羽球

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