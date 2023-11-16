定向越野／中華隊赴大馬參加亞洲盃 期待奪牌凱旋

2023馬來西亞MyO亞洲盃定向越野賽將於明天將在吉隆坡揭幕，中華隊4位主將楊正宇、陳彥龍、黃敏惠、陳怡芳由教練林志遠、楊晁青率領，今天啟程前往馬來西亞準備參賽。

這是中華民國定向越野協會今年第三度派隊參加定向越野世界排名賽系列賽，前兩次分別是5月參加2023馬來西亞理工學院國際定向越野錦標賽獲5金3銀2銅，9月參加2023印尼國際定向越野錦標賽獲2金2銀1銅。教練林志遠行前表示，中華隊都是國際賽經驗豐富的選手，相信這次出賽也能有好的表現，再添獎牌凱歸。

明天在吉隆坡幕的2023馬來西亞MyO亞洲盃定向越野賽世界級好手都來報到，包括比利時、日本、香港、泰國、新加坡、印尼及中華隊，馬來西亞國內好手更是全員出動，總計此次世界排名賽男子菁英組共有43位選手參賽，女子菁英組共有18位選手角逐。大會明天揭幕，並進行模擬賽後，18日登場短距離賽，19日進行中距離賽及閉幕，中華隊定20日返國。