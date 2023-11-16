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ATP年終賽／梅德維夫4強先就位 小蠻牛、約克維奇拚晉級

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
梅德維夫。 新華社
梅德維夫。 新華社

ATP壓軸大賽年終賽在義大利杜林登場，只有8名單打好手的大賽中，俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）率先搶下4強資格，世界排名前2的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）也要在小組賽最終戰爭取晉級機會。

年終賽8名好手先分兩組，循環賽後取分組前2晉級4強，位於紅組的梅德維夫分組第2戰以7：6（9：7）、6：4力退德國金童澤瑞夫（Alexander Zverev），連兩戰都是直落2奪勝，提前搶下4強門票，也是第一位取得晉級的選手。

26歲的梅德維夫是年終賽2020年冠軍，目前世界排名第3，分組最終戰將碰阿爾卡拉斯，梅德維夫說：「我希望明天感覺良好，準備好迎戰，因為明天的比賽很棘手。」他強調，雖已先晉級4強，但面對「小蠻牛」仍想打出自己的節奏，「如果我們是夜間出賽，你不對想在半夜打到決勝盤搶7，我只希望能展現出最好狀態。」

阿爾卡拉斯近幾個月受傷受傷勢困擾，年終賽首戰又不敵澤瑞夫，不過第二戰找回狀態，以7：5、6：2拍下俄羅斯對手羅布雷夫（Andrey Rublev），保有晉級一線生機。

迎接個人年終賽首勝的「小蠻牛」表示，非常開心打出高水準，讓自己明白仍有競爭力，也保有晉級機會，「這場獲勝後，我內心的一切都有所改變。」

綠組的部分，義大利新星辛納（Jannik Sinner）以2連勝暫居首位，小約和丹麥小將魯內（Holger Rune）同是1勝1敗。

梅德維夫 阿爾卡拉斯 羅斯

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