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日本羽賽／台女雙爆冷奪勝、麟洋配一輪遊 14組台將過頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「麟洋配」李洋（後）與王齊麟。本報資料照片／記者曾原信攝影
「麟洋配」李洋（後）與王齊麟。本報資料照片／記者曾原信攝影

BWF超級500系列的日本羽球大師賽今天在熊本全面開戰，剛在南韓光州終結超過4年「冠軍荒」的男雙組合李哲輝／楊博軒開紅盤，但壓軸上陣的黃金男雙「麟洋配王齊麟李洋沒能突破世界排名第2的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，無緣加入另外14組晉級行列。

日本大師賽是今年才增設的BWF超級500賽事，總獎金42萬美金，昨天進行會外賽和部分會內賽程，今天5個單項的會內賽全部登場，單打部分戴資穎周天成都過頭關，「一姊」和「一哥」領銜下共有5名台將晉級單打16強，其中上月高雄大師賽奪冠的梁庭瑜成唯二的女單代表。

男雙32籤有6組台將，昨天「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵力退今年亞運奪金的印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），今天雙胞胎李芳任／李芳至和李哲輝／楊博軒也加入晉級行列。

壓軸上陣的「麟洋配」王齊麟／李洋碰世界排名高居第2的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，「麟洋配」首局錯過17：14領先，遭對手連拿6分逆轉，最終以18：21、14：21止步首輪。

女雙共有6組寶島好手，宋碩芸／余芊慧因韓國對手首局退賽晉級，李佳馨／鄧淳薫3局大戰逆轉香港楊雅婷／楊霈霖，李鄧配明天就要碰自家人張淨惠／楊景惇；壓軸上陣的楊筑云／詹又蓁大爆冷門，世界排名89的寶島組合以21：15、21：11擊落世界排名16的大陸劉玄炫／李汶妹，成第4組晉級的女雙台將。

混雙共9組中華羽將，只有張課琦／李芷蓁和葉宏蔚／李佳馨晉級，葉李配明天還要碰列第2種子的地主亞運銀牌組合渡邊勇大／東野有紗。

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