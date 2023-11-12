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2023台北市旅北都全國原住民族慢壘賽 榮隆建材、北海魚香絲稱王

聯合新聞網／ 綜合報導
2023台北市旅北都全國原住民族慢壘錦標賽公開組由榮隆建材隊勇奪冠軍。 主辦單位提供
2023台北市旅北都全國原住民族慢壘錦標賽公開組由榮隆建材隊勇奪冠軍。 主辦單位提供

北市旅北都全國原住民族慢壘賽於今(12)日進行最後決賽，計有20支來自全國各地的隊伍約1,000位教練及選手，爭奪冠軍寶座及總額7萬元的賽事獎金。經過兩日密集激烈廝殺賽程，終分別由公開組榮隆建材隊及45U組的北海鱈魚香絲隊的高舉冠軍獎盃。

主辦單位王字騰理事長表示，本賽事自2013年開辦以來，即為全國原民住族中的慢速壘球盛事，提供族人朋友們互相交流切磋、聯繫感情的機會；接下來因應賽事也會增設女子組的比賽，讓本項賽事可以更具可看性。

經2天的比賽完成第1輪賽事後，最終冠軍戰則由Big Foot大腳鹽糖隊及榮隆建材隊進行對決，在冠軍賽Big Foot大腳鹽糖隊雖然一開始就靠著高飛犠牲打先馳得點以1分領先，但隨後榮隆建材隊也立刻還以顏色追平比數，雙方一路戰況膠著，直到第五局榮隆建材隊靠著接連的安打以6比1領先，奠定了勝利基礎，雖Big Foot大腳鹽糖在第六、七局努力追回2分，但最後榮隆建材仍以6:3拿下比賽勝利，展現了永不放棄的強者氣勢。

在45U組方面，冠軍戰由北海鱈魚香絲隊出戰狂盛隊，二局下半2人出局北海鱈魚香絲隊靠著連續安打先下一城，四局下鄭宇辰(Pawong angah)補上一發陽春炮，以2:0比分帶進下半場，五局下余正雄(A’foto’nor)靠著左外野手判斷失誤跑出場內全壘打再下一城，最終以3比0帶走勝利，成功抱回賽事金盃。

最終成績公開組由榮隆建材隊勇奪冠軍、Big Foot大腳鹽糖隊榮獲亞軍、臺東名碁隊及法尼斯隊分別奪得季軍與殿軍。45U組由北海鱈魚香絲隊榮獲冠軍、狂盛隊、新北原協隊及分別獲得亞軍及季軍。

個人獎部分如下；打擊獎第一名-陳亞峻 (Big Foot大腳鹽糖)、打擊獎第二名-陳凱倫(Big Foot大腳鹽糖)、打擊獎第三名-葉仲益(榮隆建材)、、MVP─林志宏(榮隆建材)。

45U組由北海鱈魚香絲隊榮獲冠軍。 主辦單位提供
45U組由北海鱈魚香絲隊榮獲冠軍。 主辦單位提供

MVP─林志宏(榮隆建材)。 主辦單位提供
MVP─林志宏(榮隆建材)。 主辦單位提供

打擊獎第一名-陳亞峻 (Big Foot大腳鹽糖)。 主辦單位提供
打擊獎第一名-陳亞峻 (Big Foot大腳鹽糖)。 主辦單位提供

台灣原住民族多元體藝文化發展協會理事長王字騰(右)。 主辦單位提供
台灣原住民族多元體藝文化發展協會理事長王字騰(右)。 主辦單位提供

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