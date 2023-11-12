2023台北市旅北都全國原住民族慢壘賽 榮隆建材、北海魚香絲稱王

台北市旅北都全國原住民族慢壘賽於今(12)日進行最後決賽，計有20支來自全國各地的隊伍約1,000位教練及選手，爭奪冠軍寶座及總額7萬元的賽事獎金。經過兩日密集激烈廝殺賽程，終分別由公開組榮隆建材隊及45U組的北海鱈魚香絲隊的高舉冠軍獎盃。

主辦單位王字騰理事長表示，本賽事自2013年開辦以來，即為全國原民住族中的慢速壘球盛事，提供族人朋友們互相交流切磋、聯繫感情的機會；接下來因應賽事也會增設女子組的比賽，讓本項賽事可以更具可看性。

經2天的比賽完成第1輪賽事後，最終冠軍戰則由Big Foot大腳鹽糖隊及榮隆建材隊進行對決，在冠軍賽Big Foot大腳鹽糖隊雖然一開始就靠著高飛犠牲打先馳得點以1分領先，但隨後榮隆建材隊也立刻還以顏色追平比數，雙方一路戰況膠著，直到第五局榮隆建材隊靠著接連的安打以6比1領先，奠定了勝利基礎，雖Big Foot大腳鹽糖在第六、七局努力追回2分，但最後榮隆建材仍以6:3拿下比賽勝利，展現了永不放棄的強者氣勢。

在45U組方面，冠軍戰由北海鱈魚香絲隊出戰狂盛隊，二局下半2人出局北海鱈魚香絲隊靠著連續安打先下一城，四局下鄭宇辰(Pawong angah)補上一發陽春炮，以2:0比分帶進下半場，五局下余正雄(A’foto’nor)靠著左外野手判斷失誤跑出場內全壘打再下一城，最終以3比0帶走勝利，成功抱回賽事金盃。

最終成績公開組由榮隆建材隊勇奪冠軍、Big Foot大腳鹽糖隊榮獲亞軍、臺東名碁隊及法尼斯隊分別奪得季軍與殿軍。45U組由北海鱈魚香絲隊榮獲冠軍、狂盛隊、新北原協隊及分別獲得亞軍及季軍。

個人獎部分如下；打擊獎第一名-陳亞峻 (Big Foot大腳鹽糖)、打擊獎第二名-陳凱倫(Big Foot大腳鹽糖)、打擊獎第三名-葉仲益(榮隆建材)、、MVP─林志宏(榮隆建材)。

45U組由北海鱈魚香絲隊榮獲冠軍。 主辦單位提供

MVP─林志宏(榮隆建材)。 主辦單位提供

打擊獎第一名-陳亞峻 (Big Foot大腳鹽糖)。 主辦單位提供