國際衝浪賽進入最高潮 澳洲及日本選手把冠軍帶回國

歷經7天激烈賽事，2023台灣國際衝浪公開賽最後一項競賽成績出爐，QS5,000男子短板冠軍由澳洲選手達科塔·沃特斯（Dakota Walters）拿下，女子短板冠軍得主則是日本選手脇田紗良（Sara Wakita），今天下午縣長饒慶鈴親自頒獎，宣告今年賽事完美落幕。

今年賽事首度同時舉辦國內職業長板衝浪賽及WSL（世界衝浪聯盟）QS5,000男女短板積分賽。國內職業長板男子組及女子組冠軍昨日揭曉，今天只剩QS5,000男女短板積分賽名次尚未公布。

最終成績揭曉，QS5,000男子組前四強包括達科塔·沃特斯 （Dakota Walters）、阿利斯特·雷吉納托 （Alister Reginato）、喬爾沃恩（Joel Vaughan）及小濃来波(Raiha Onou)，澳洲選手喬爾沃恩及達科塔·沃特斯最終對決，達科塔·沃特斯以15.84分擊敗對手。

QS5,000女子組賽事部分，前四強為日本選手脇田紗良（Sara Wakita）、都築虹帆（Nanoho Tsuzuki)、都築有夢路（Amuro Tsuzuki）及紐西蘭選手Paige Hareb，經過兩輪激戰，脇田紗良擊敗曾獲2020東京奧運銅牌的都築有夢路，成功奪得后冠。