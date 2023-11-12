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足球／英製進球機器？ 凱恩轉戰德甲11輪進17球

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
拜仁超級前鋒凱恩進球效率超高，11輪聯賽已轟進17球，已超過德甲去年最高進球數。(photo from FC Bayern München Official Facebook)
拜仁超級前鋒凱恩進球效率超高，11輪聯賽已轟進17球，已超過德甲去年最高進球數。(photo from FC Bayern München Official Facebook)

德甲新科進球機器！本季以近一億歐元加盟德甲霸主拜仁的前鋒凱恩，在11日的聯賽又進2球，總計11輪德甲聯賽、轟進17球，打破歷史11輪進球紀錄，更已超越上賽季德甲金靴獎的進球數（去年金靴僅16球），凱恩3屆英超金靴獎的實力展露無遺。而凱恩的瘋狂表現也幫拜仁奪回德甲榜首，這位年滿30歲的頂級前鋒本季極可能迎來職業生涯首個冠軍。

凱恩進球如麻

根據《英國廣播公司》報導，德甲豪門拜仁慕尼黑11日深夜在主場迎戰海登海姆，本季近億元轉會費來投的英格蘭前鋒凱恩再度爆發，上半場2度接獲邊鋒薩內的助攻，單場又進2球，幫助拜仁以4：2力退升班馬海登海姆，球隊拿下第9勝，暫時重返德甲榜首，多賽一輪領先第二名的勒沃庫森1個積分。

算上本役的進球，凱恩本季僅11輪聯賽就打進誇張的17球，僅起腳不到50次就轉化17進球，射術相當驚人，寫下德甲史上前11輪最多的進球紀錄；更離譜的是，凱恩已超車去年德甲金靴的進球數（去年金靴由2名選手分享，34輪僅16球），他將3屆英超金靴的實力，順利帶到德甲賽場。此外，這位全能前鋒不只能進球，也已經傳出5次助攻，場均能造2球。

德甲單季進球紀錄是由前拜仁前鋒萊萬多夫斯基所保持，他在20/21賽季轟進41球，而凱恩目前進度比萊萬當年快更多，談及破紀錄，凱恩一如往常謙虛表示，聯賽還有很長一段路，當前只能一步一步來。

生涯首冠有望？

凱恩瘋狂的表現讓拜仁本季底氣十足，雖然球隊正受到傷病潮打擊，後防人力吃緊，但拜仁靠著更多的進球、替防線保駕護航，在德甲聯賽、歐冠賽事都有奪冠希望。

本季很可能是30歲凱恩首嚐奪冠滋味的良機，這位大英頭號前鋒雖在21歲就聲名大噪，當季在英超轟進21球，正式接管英格蘭頭號射手的稱號，但他始終無緣冠軍。國家隊層面，英格蘭雖逐漸找回足球豪強的榮光，但歐國盃、世足奪冠並不容易，俱樂部層面更是困難，熱刺近10年來都穩居英超前列，但距離英超冠軍（15/16）、歐冠冠軍（18/19）也都差一口氣，忠誠卻無冕的凱恩才選擇本季加盟拜仁。

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