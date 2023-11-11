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台中市頒發7288萬元表揚全運會選手

聯合報／ 即時報導
全運會台中市代表隊頒獎表揚大會在昨天舉行。圖／台中市運動局提供
全運會台中市代表隊頒獎表揚大會在昨天舉行。圖／台中市運動局提供

112年全國運動會台中市代表隊頒獎表揚大會在昨天（10日）舉行，歡慶今年台中市勇奪56金52銀54銅的佳績，副市長王育敏在運動局長李昱叡的陪同下，表揚辛苦付出的選手與教練，並頒發總獎金高達7288萬元的獎勵，盛讚運動選手是台中的城市英雄，是台中的驕傲。

「摘金、奪冠創紀錄！」王育敏表示，優秀的成績來自台中市上下一心、團結的力量，特別感謝台中市體育總會理事長張清照議長，與祕書長蘇柏興議員，率領台中市各單項委員會與運動局攜手合作，支持運動選手，扎根基層。

今年全運會台中市表現傑出，締造隊史五大紀錄，包括「足球」勇奪本屆賽會首金，完成三連霸；「划船」創歷史紀錄，勇奪3金；「射擊」締造隊史紀錄，勇奪金牌；「田徑」由年紀最輕13歲選手陳羿岑，勇奪金牌；「自由車、游泳」則拿下最多金，均勇奪9面金牌，還有包括柔道、角力、跆拳道、保齡球、輕艇、棒球等項目，每一面獎牌都證明台中之光傲視全國的實力。

王育敏指出，盧市長逐年優化獎勵制度，在原有體育獎金制度上，108年即增訂「績優運動選手培訓獎助金」，110年再加碼，以金牌為例每個月可領2萬元至下屆賽會為止，支持選手訓練所需。如代表國家參加亞、奧運，盧市長更一舉提高獎勵，「激勵金」數倍增，包括奧運金牌可領取300萬元、亞運金牌可領取100萬元，銀牌、銅牌也都有獎勵，台中市更被遠見雜誌調查公布，運動投資達到「全國之冠」六都第一。

李昱叡表示，近年市府積極推動重要建設，投入超過百億元的預算挹注，包括全國首創國民暨兒童運動中心啟用7座，另外有5座興建中，全國首座國際足球運動園區在今年動工、全國首座國際壘球園區在今年啟用，市民期盼的「台中巨蛋體育館」也即將邁入動工。運動局持續創造優質的運動環境，帶動城市運動風氣。

台中市人才輩出，今年亞運台中之光也拿下5金5銀2銅的佳績，遠超越上屆成績，盧市長也親自到訪金牌選手的家中，表達恭賀與感謝之意。感謝各界合作力挺，支持運動員，還有多位選手預計挑戰2024巴黎奧運，期待再創高峰。

亞運 田徑 全運會

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