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衝浪賽印尼選手車禍亡 逾百參賽者台東海上悼念

中央社／ 台東縣11日電
2023台灣國際衝浪公開賽印尼籍選手安西雅（Febri Ansyah）10日因自撞車禍送醫不治，逾百名參賽選手11日咬著鮮花划浪出海，並在海面圍圈進行Paddle Out紀念儀式。（台東縣政府提供）
2023台灣國際衝浪公開賽印尼籍選手安西雅（Febri Ansyah）10日因自撞車禍送醫不治，逾百名參賽選手11日咬著鮮花划浪出海，並在海面圍圈進行Paddle Out紀念儀式。（台東縣政府提供）

台東縣政府舉辦國際衝浪賽，印尼籍選手Febri Ansyah昨日騎機車自撞送醫不治，逾百選手今天咬著鮮花划到海面圍成圓圈，進行Paddle Out紀念儀式。

台東縣政府目前在東海岸舉辦國際衝浪賽，24歲的印尼籍選手Febri Ansyah於昨天凌晨在台11線128公里處騎機車失控撞擊站牌及路樹，頭部嚴重受創，昨天上午宣告不治，今天上午賽事暫停，由所有參賽選手舉行紀念儀式。

台東縣政府交通及觀光發展處發布新聞稿表示，印尼籍選手Febri Ansyah於民宿附近發生不幸意外，主辦單位獲知後大感震驚與不捨，今天上午特別邀請所有參賽的國內外選手共同舉行Paddle Out儀式，不分國籍衝浪選手咬著鮮花，划浪出海後於海上手拉手圍成一個圓圈紀念，並由他的友人Rizal Tandjumg作為儀式代表。

印尼籍衝浪好手安西雅（Febri Ansyah）來台參與2023台灣國際衝浪公開賽，10日騎機車時自撞傷重、送醫不治。逾百人11日咬著鮮花游向大海舉行Paddle Out儀式，紀念這名逝世選手。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年11月11日 中央通訊社
印尼籍衝浪好手安西雅（Febri Ansyah）來台參與2023台灣國際衝浪公開賽，10日騎機車時自撞傷重、送醫不治。逾百人11日咬著鮮花游向大海舉行Paddle Out儀式，紀念這名逝世選手。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年11月11日 中央通訊社

交通及觀光發展處表示，Paddle Out是傳統衝浪文化的精神儀式，這是夏威夷人對逝者生命的致敬，由衝浪者共同划到海上，圍繞一圈進行紀念儀式。

事故發生後，台東縣政府除聯繫印尼駐台辦事處與選手家人提供相關協助之外，並與世界衝浪聯盟（WSL）討論後，決定今日上午停賽，舉辦衝浪文化中夏威夷人對逝去生命的傳統致敬方式Paddle Out表達悼念與不捨，也在儀式後再次呼籲國內外選手要注意安全。

交觀處表示，今天下午恢復衝浪活動，進行「國內職業長板賽事」與「衝浪音樂節」活動，台東在地樂團與知名樂團老王樂隊、麋先生等也將於衝浪音樂節現場進行演出。

國際衝浪公開賽邀集逾百位國內外選手一起在金樽海域舉辦Paddle Out紀念儀式。圖／台東縣府提供 徐白櫻
國際衝浪公開賽邀集逾百位國內外選手一起在金樽海域舉辦Paddle Out紀念儀式。圖／台東縣府提供 徐白櫻

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