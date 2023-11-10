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射箭／狂風暴雨襲擊 奧運資格賽林子翔苦撐晉8強

中央社／ 台北10日電
林子翔。圖／中華企業射箭聯盟提供
林子翔。圖／中華企業射箭聯盟提供

在泰國曼谷舉行的巴黎奧運射箭資格賽儘管遭遇狂風暴雨襲擊，但就讀國體大、22歲的林子翔在16強以6比2擊敗孟加拉選手順利挺進8強，替台灣保住爭奪奧運席次的機會。

至於在資格賽射下672分、排名第3的「湯包」湯智鈞，意外在16強以4比6爆冷敗給香港選手郭賢霽遭淘汰。

根據國際射箭總會的巴黎奧運參賽規定，在這場亞洲區資格賽闖進金牌戰的2名選手，就可獲得奧運席次，因此林子翔現在是台灣代表隊的最後希望。

巴黎奧運亞洲區資格賽今、明2天在曼谷登場，今天早上先舉行資格賽、下午開始進行淘汰賽。不過中午過後曼谷就下起狂風暴雨，比賽場地變得泥濘不堪，驚人的強陣風也影響選手分數，偏偏沒有雷擊比賽也無法暫停，選手只能苦撐作戰。

資格賽射下663排名第7的林子翔，32強先以6比0擊敗吉爾吉斯對手，受到惡劣天氣影響，對手第3局僅4分進帳，幸好林子翔穩紮穩打闖進16強，接著再以6比2擊敗孟加拉選手伊斯蘭姆（Md Sagor Islam），順利闖進明天進行的8強賽。

林子翔出身運動世家，爸爸是棒球選手，大哥林力仁是國內知名的籃球選手，林子翔小時候也跟著哥哥玩籃球，國小時才轉換跑道改練射箭。

至於剛在曼谷亞錦賽收下銀牌的湯智鈞，意外在16強不敵香港選手，其中他在第2局3支箭分別只射下9、8、7分是落敗主因，否則第3、4局湯智鈞分別獲得28、29的高分，應能輕鬆勝出。

由於台灣已經靠著亞運遞補取得一席個人女子的奧運資格，因此林子翔若能闖進金牌戰，除了可以獲得1席男子個人的奧運門票外，奧運混雙門票也可順便到手。

湯智鈞 棒球 亞運

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