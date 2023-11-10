聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球／大坂直美產後復出 將參加熱身賽備戰澳網
今年7月產下女兒的日本女子網球名將大坂直美，將睽違1年3個月重返賽事，12月底預計參加被視為澳網熱身賽的布里斯本網賽。
日本「體育報知」報導，布里斯本網賽預計於12月31日開幕，主辦單位今天在社群平台X公布預計出賽的選手，其中包含大坂直美、英國名將墨瑞（Andy Murray）、白俄羅斯選手雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）等人。
而大坂直美也引用布里斯本網賽發文表示，「相當期待明年賽季第一個賽事，已經很久沒去布里斯本了」。
布里斯本網賽被視為澳網前哨站及熱身賽。2024年澳網將於1月14日開打，同月28日結束。
大坂2022年9月參加東麗泛太平洋網球公開賽（Toray Pan Pacific Open Tournament）第2輪賽事前，因腹痛退賽後就脫離巡迴賽。
她今年1月宣布懷孕，7月產下女兒，於今年9月美國網球公開賽首次以為人母身分公開露面觀賽，並表示希望從澳洲開始回歸巡迴賽。
大坂直美現年26歲，曾登頂女網世界第一，已贏得4座大滿貫金盃。
Back on court and back in BRISBANE!— Brisbane International (@BrisbaneTennis) November 9, 2023
We are so ready for your return, @naomiosaka 🙌#BrisbaneTennis @Queensland @visitbrisbane #ThisisQueensland #VisitBrisbane pic.twitter.com/6mBbl396Fc
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言