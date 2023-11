網球／大坂直美產後復出 將參加熱身賽備戰澳網

今年7月產下女兒的日本女子網球名將大坂直美,將睽違1年3個月重返賽事,12月底預計參加被視為澳網熱身賽的布里斯本網賽。

日本「體育報知」報導,布里斯本網賽預計於12月31日開幕,主辦單位今天在社群平台X公布預計出賽的選手,其中包含大坂直美、英國名將墨瑞(Andy Murray)、白俄羅斯選手雅莎蘭卡(Victoria Azarenka)等人。

而大坂直美也引用布里斯本網賽發文表示,「相當期待明年賽季第一個賽事,已經很久沒去布里斯本了」。

布里斯本網賽被視為澳網前哨站及熱身賽。2024年澳網將於1月14日開打,同月28日結束。

大坂2022年9月參加東麗泛太平洋網球公開賽(Toray Pan Pacific Open Tournament)第2輪賽事前,因腹痛退賽後就脫離巡迴賽。

她今年1月宣布懷孕,7月產下女兒,於今年9月美國網球公開賽首次以為人母身分公開露面觀賽,並表示希望從澳洲開始回歸巡迴賽。

大坂直美現年26歲,曾登頂女網世界第一,已贏得4座大滿貫金盃。

Back on court and back in BRISBANE!



We are so ready for your return, @naomiosaka 🙌#BrisbaneTennis @Queensland @visitbrisbane #ThisisQueensland #VisitBrisbane pic.twitter.com/6mBbl396Fc