射箭／韓女團奪奧運滿額門票 我國靠亞運成績遞補一席

在泰國曼谷舉行的亞洲射箭錦標賽在今天落幕，我國在男子反曲弓個人賽由湯智鈞拿下一面銀牌、女子複合弓代表隊則是收下團體銀牌以及黃逸柔拿下個人銅牌，以2銀1銅成績作收，也由於南韓女團這次在反曲弓團體賽摘金取得巴黎奧運滿額資格，讓我國靠著邱意晴在亞運女子個人第7名的成績，遞補取得一席奧運資格

在泰國曼谷舉行的亞洲射箭錦標賽與緊接登場巴黎奧運亞洲區資格賽，這次將釋出巴黎奧運10席反曲弓參賽席次，其中亞錦賽團體男、女金牌將直接取得3席滿席資格，亞洲區資格賽個人前2名也將取得參賽席次，而最終亞錦賽也由哈薩克男團與南韓女團摘下金牌，各取得滿額的3席門票。

由於日前南韓在亞運會也靠著混雙金牌取得一席女子奧運席次，也在這次女團奪金後釋出，並且由亞運個人賽排名進行遞補，最終我國也靠著邱意晴拿下女子個人第7名的成績，成功搶下這席資格，也是我國明年巴黎奧運的首個射箭參賽席次，也是我國所有運動種類的第15張門票。

對於我國總算拿下首個巴黎奧運參賽席次，中華隊總教練劉炳宏表示，在率先搶下首席女子個人賽席次後，也期待明天登場的亞洲區資格賽男子選手能夠再搶下一席，不過團隊最終目標依舊是搶下男、女滿額6席的參賽席次，接下來也還有包括最終資格賽以及依靠世界排名兩種方式，能夠力拚滿額席次。

中華民國射箭協會也表示，由於洲際資格每個國家至多能取1個席次，故在反曲女子個人中華隊已取得席次的狀況下，明、後天洲際資格賽中華隊將僅派出男子隊爭取奧運席次。