射箭亞錦賽／遭金優鎮連6支10分箭逆轉 湯智鈞銀牌作收

在泰國曼谷舉行的射箭亞錦賽今天傍晚舉行個人賽事獎牌戰，其中我國好手「湯包」湯智鈞在反曲弓男子金牌戰遭遇兩屆亞運金牌好手、南韓強敵金優鎮，在先拿下首局的情況下，最終卻以2：6遭逆轉收下銀牌。

湯智鈞今年杭州亞運表現不如預期，不過這次亞錦賽他重振旗鼓，在個人賽一度挺進到金牌戰，其中包括4強賽射退杭州亞運奪下雙金的南韓強敵李宇錫挺進到金牌戰，也帶領男團殺進到銅牌戰，只可惜最終以第4名作收。

不過今天登場的反曲弓男子金牌戰，湯智鈞碰上強敵金優鎮，並在第一局就以29：28先拿下2點局分，不過在金優鎮第二局調整射下29分後，湯智鈞卻連續射出8分與9分箭，遭到扳平戰局。

接下來兩局，儘管湯智鈞連續射出29分，但金優鎮卻是以6支10分箭作結，最終以6：2勝出搶下金牌，湯智鈞則是拿下銀牌。

而在亞錦賽賽程落幕後將在明天接續舉行巴黎奧運亞洲區資格賽，在這兩場賽事中將共釋出10個巴黎奧運席位，其中亞錦賽將釋出反曲弓團體賽男、女各一組（3人）席次，至於奧運亞洲區資格賽則是將釋出男、女個人各2個席次，中華隊在亞錦賽團體賽無緣率先搶下巴黎奧運門票後，也將希望寄託在接下來的巴黎奧運亞洲區資格賽，希望能力拚個人席次。