2023世界最性感男運動員出爐！泰勒絲男友登頂、大谷翔平僅第15

美國知名雜誌《時人》近期公布「2023年世界最性感男人」票選結果，知名演員兼賽車手丹普西（Patrick Dempsey）奪下榜首。運動員方面，美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的NFL球星男友凱爾西（Travis Kelce）排名第1。大谷翔平排名第15，已是大聯盟球員最高。

《時人》自1985年起，每年舉辦「世界最性感男人」粉絲票選活動，運動員21強前5名都是NFL球員，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）排第6，巴西巨星內馬爾（Neymar）第7，南韓足球巨星孫興慜的第8名是亞洲運動員最高。

孫興慜奪世界最性感男運動員第8，亞洲最高。 路透

大聯盟只有3人入選，大谷翔平獲得華麗的綽號「Shotime」排第15，道奇球星貝茲（Mookie Betts）和小熊強打貝林傑（Cody Bellinger）排在第16、17。

大谷翔平奪世界最性感男運動員第15。 美聯社

NBA球星佔據12到14名，依序是勇士隊柯瑞（Stephen Curry）、塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）和熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。