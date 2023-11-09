聽新聞
test
0:00 / 0:00
2023世界最性感男運動員出爐！泰勒絲男友登頂、大谷翔平僅第15
美國知名雜誌《時人》近期公布「2023年世界最性感男人」票選結果，知名演員兼賽車手丹普西（Patrick Dempsey）奪下榜首。運動員方面，美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的NFL球星男友凱爾西（Travis Kelce）排名第1。大谷翔平排名第15，已是大聯盟球員最高。
《時人》自1985年起，每年舉辦「世界最性感男人」粉絲票選活動，運動員21強前5名都是NFL球員，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）排第6，巴西巨星內馬爾（Neymar）第7，南韓足球巨星孫興慜的第8名是亞洲運動員最高。
大聯盟只有3人入選，大谷翔平獲得華麗的綽號「Shotime」排第15，道奇球星貝茲（Mookie Betts）和小熊強打貝林傑（Cody Bellinger）排在第16、17。
NBA球星佔據12到14名，依序是勇士隊柯瑞（Stephen Curry）、塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）和熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言