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南韓羽賽／克服時差與體能考驗 麟洋配晉級男雙16強

中央社／ 台北8日電
李洋（左）和王齊麟（右）在韓國羽球大師賽首輪僅花29分鐘，以直落2橫掃馬來西亞組合文鑫源與黃天啟，挺進16強。 聯合報系資料照
李洋（左）和王齊麟（右）在韓國羽球大師賽首輪僅花29分鐘，以直落2橫掃馬來西亞組合文鑫源與黃天啟，挺進16強。 聯合報系資料照

剛拿下德國海洛羽球公開賽男雙亞軍的台灣組合王齊麟與李洋，在時差和體能雙重考驗下，今天韓國羽球大師賽首輪僅花29分鐘，以直落2橫掃馬來西亞組合文鑫源與黃天啟，挺進16強。

世界排名第11名的王齊麟與李洋在杭州亞運摘銅後，歷經4站歐洲賽事，歐洲行的尾聲在德國海洛羽球公開賽闖進決賽，最終以0比2不敵中國組合劉雨辰與歐烜屹，以亞軍作收。

不過，海洛公開賽男雙決賽在台灣時間6日凌晨才落幕，「麟洋配」緊接著展開亞洲巡迴賽，昨天搭機抵達韓國，一連串的賽程，除了時差考驗外，對於有傷在身的2人也是一大挑戰，而李洋在臉書祈禱，「希望我的身體能堅持住」。

超級300系列韓國羽球大師賽今天繼續展開首輪賽事，高居大會男雙第2種子的王齊麟與李洋首輪迎戰馬來西亞組合文鑫源與黃天啟，雙方過去唯一1次交手，就是在去年台北公開賽，當時「麟洋配」以直落2取勝。

雙方生涯第2度對決，「麟洋配」開賽在6比5領先情況下，以一波6比0攻勢拉開差距，以21比12先下一城，次局也未遭遇對手太多抵抗，以21比16贏得勝利，僅花29分鐘就收下16強門票，下一戰將對戰韓國組合金榮奕與王燦。

除了「麟洋配」挺進男雙16強外，今天還有多組台將晉級，包括男單林俊易與王子維、女單許玟琪與林湘緹、男雙李芳任與李芳至，以及混雙陳堂傑與杜頤溈、邱相榤與林筱閔、胡綾芳與楊博軒等。

羽球 李洋 麟洋配

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