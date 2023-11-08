射箭／湯智鈞亞錦賽晉反曲弓金牌戰 拚奧運門票添信心

台灣射箭選手湯智鈞今天在亞洲射箭錦標賽男子反曲弓個人賽奪得3連勝，包括4強賽以6比4擊敗頭號種子韓國選手李宇錫，射下金牌戰門票，也為後續拚巴黎奧運門票增添信心。

在泰國曼谷舉行的亞洲射箭錦標賽，男、女子反曲弓團體第1名就能取得3張巴黎奧運滿額門票，緊接著同樣在曼谷進行的巴黎奧運亞洲區資格賽，男、女子個人賽也將各發出2張入場券。

歷經杭州亞運失利，湯智鈞在亞錦賽重振旗鼓，反曲弓個人排名賽射下680分、排名第5，也是台灣選手中表現最佳，今天展開個人賽賽程。

湯智鈞前2輪輪空，第3輪以7比3擊敗蒙古選手，16強賽以6比2淘汰菲律賓選手，8強賽面對第4種子印度選手吉拉吉（Bommadevara Dhiraj），再以7比3過關。

湯智鈞4強賽遭遇到頭號種子韓國選手李宇錫，而李宇錫近況不錯，今年杭州亞運男團、混雙包辦雙金，個人賽奪得銅牌。

兩人前2局勢均力敵，都戰成平手，前2局結束各累積2分積分，湯智鈞第3局飆出2支10分箭，以29比28搶下，進帳2分積分，率先聽牌。

雙方第4局再度以29比29射平，第5局是以28比28戰成平手，湯智鈞因先取得6分積分，最終以6比4獲勝，闖進明天金牌戰，將與韓國選手金優鎮角逐金牌。

談到湯智鈞個人賽表現，教練劉展明接受中央社記者訪問時認為：「算是近期的小突破 。」

劉展明表示，以往湯智鈞個人賽時太過小心，會在意對手的分數，這次賽前特別提醒湯智鈞調整心態、專注在自身動作，反而收到不錯的效果。

劉展明表示，湯智鈞這次亞錦賽個人賽能夠晉級金牌戰，有助於提升信心、拚後續奧運資格賽，而他也期待湯智鈞在下午亞錦賽男團賽事能有所突破。

另外，女子複合弓個人賽部分，台灣女將黃逸柔4強賽以145比148輸給杭州亞運橫掃3金的印度選手文納姆（Jyothi Surekha Vennam），將與哈薩克選手連恩（Viktoriya Lyan）爭銅。