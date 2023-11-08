輕艇激流／攜手表弟吳少璿前進奧運 張筑涵二度奪門票

我國輕艇激流K艇好手張筑涵，今年在杭州亞運為我國奪下史上首金後，今天再傳出遞補取得巴黎奧運輕艇激流參賽資格的好消息，加上日前已經提前取得奧運門票的表弟吳少璿，我國將有兩位輕艇激流好手將站上明年巴黎奧運舞台。

今年杭州亞運我國在輕艇激流項目拿下1金、1銅的佳績，其中奪下男子K艇銅牌的吳少璿，在上月底參加在日本舉行的亞錦賽並拿下第4名後，由於排在前投的日本與中國大陸在日前已經透過世錦賽取得奧運門票，也讓吳少璿遞補取得奧運參賽資格。

在亞運奪下女子組金牌的張筑涵，今天則是接獲國際輕艇總會通知，確定遞補取得巴黎奧運K艇參賽資格，繼東京奧運後將第二度站上奧運舞台，且這次還將有表弟吳少璿相伴。

而張筑涵的這張奧運門票，也是我國拿下的第14個巴黎奧運席次，目前包括田徑林昱堂、彭名揚、男子游泳王冠閎、拳擊林郁婷、吳詩儀、賴主恩、甘家葳，射擊日前也由楊昆弼、林怡君、李孟遠、田家榛、劉恆妤拿下5席門票。