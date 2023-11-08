快訊

公布3民調「柯文哲皆贏賴清德、侯友宜」 民眾黨：藍白不宜再拖

為何立冬有「10月小陽春」之稱？立冬養身3要訣 告訴你進補的意義

聯合報+願景工程「解凍格陵蘭」 奪曾虛白新聞獎

輕艇激流／攜手表弟吳少璿前進奧運 張筑涵二度奪門票

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
剛奪得亞運金牌的我國輕艇激流K艇好手張筑涵，遞補進巴黎奧運，將二度挑戰奧運。 圖／中華奧會提供
剛奪得亞運金牌的我國輕艇激流K艇好手張筑涵，遞補進巴黎奧運，將二度挑戰奧運。 圖／中華奧會提供

我國輕艇激流K艇好手張筑涵，今年在杭州亞運為我國奪下史上首金後，今天再傳出遞補取得巴黎奧運輕艇激流參賽資格的好消息，加上日前已經提前取得奧運門票的表弟吳少璿，我國將有兩位輕艇激流好手將站上明年巴黎奧運舞台。

今年杭州亞運我國在輕艇激流項目拿下1金、1銅的佳績，其中奪下男子K艇銅牌的吳少璿，在上月底參加在日本舉行的亞錦賽並拿下第4名後，由於排在前投的日本與中國大陸在日前已經透過世錦賽取得奧運門票，也讓吳少璿遞補取得奧運參賽資格。

在亞運奪下女子組金牌的張筑涵，今天則是接獲國際輕艇總會通知，確定遞補取得巴黎奧運K艇參賽資格，繼東京奧運後將第二度站上奧運舞台，且這次還將有表弟吳少璿相伴。

而張筑涵的這張奧運門票，也是我國拿下的第14個巴黎奧運席次，目前包括田徑林昱堂、彭名揚、男子游泳王冠閎、拳擊林郁婷、吳詩儀、賴主恩、甘家葳，射擊日前也由楊昆弼、林怡君、李孟遠、田家榛、劉恆妤拿下5席門票。

張筑涵 亞運 田家榛

延伸閱讀

緯來亞運百萬捐款活動 王冠閎、林昀儒盼助小選手追夢

全運會拳擊／被擊倒後逆轉勝 賴主恩奪5連霸

全運會拳擊／4金釵沒懸念摘金 林郁婷還有大咖神祕嘉賓

全運會拳擊／打到對手棄權 女拳林郁婷等4金釵晉決賽

相關新聞

桌球／林昀儒世界排名升到第6 馬龍直言對中國選手造成壓力

我國桌球好手「小林同學」林昀儒在WTT法蘭克福冠軍賽，接連扳倒中國大陸名將王楚欽和馬龍奪冠。曾拿下5面奧運金牌的馬龍受訪時感嘆，林昀儒給大陸選手造成很大壓力。 據《新華網》報導，馬龍受訪時說，「

南韓羽賽／才剛終結冠軍荒 周天成首輪爆冷不敵廖倬甫

兩天前才剛在德國海洛公開賽拿下個人賽史第四冠，改寫該賽事男單紀錄的我國羽球一哥周天成，在終結超過15個月的冠軍荒後隨即飛...

輕艇激流／攜手表弟吳少璿前進奧運 張筑涵二度取資格

我國輕艇激流K艇好手張筑涵，今年在杭州亞運為我國奪下史上首金後，今天再傳出遞補取得巴黎奧運輕艇激流參賽資格的好消息，加上...

韓國羽賽／德國打進最終戰 周天成、麟洋配轉戰光州再拚冠

帶著熱騰騰的德國公開賽金盃，我國「一哥」周天成和德國奪下亞軍的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋轉戰南韓光州，明天南韓名人賽...

射擊／睽違5年迎接國際賽 中華隊東南亞錦標賽捍衛主場

2023年第45屆東南亞射擊錦標賽本周在桃園公西靶場登場，6日進行到17日的賽程共吸引12國、250位選手參賽，地主中華...

圍棋／運動心理學助攻 許皓鋐謝國科會提供關鍵密碼

我國棋士許皓鋐日前勇奪2023杭州亞運圍棋金牌，為台灣奪得史上第1面的亞運圍棋金牌，許皓鈜返台為了備戰11月中在南韓舉辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。