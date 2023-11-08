南韓羽賽／才剛終結冠軍荒 周天成首輪爆冷不敵廖倬甫

兩天前才剛在德國海洛公開賽拿下個人賽史第四冠，改寫該賽事男單紀錄的我國羽球一哥周天成，在終結超過15個月的冠軍荒後隨即飛回亞洲備戰BWF超級300的南韓名人賽，不過今天在首輪與廖倬甫上演台灣內戰，最終以19：21、14：21直落二敗下陣來，爆冷於首輪止步。

周天成上周在幸運地德國出賽一路挺進到冠軍賽，並與香港對手李卓耀苦戰3局後勝出，拿下個人本季首冠，也是繼去年台北羽球公開賽後的首冠，終結個人長達15個月的冠軍荒，且這也是他在海洛公開賽（包含前身）所拿下的第4座冠軍，改寫賽史男單最多冠紀錄。

在奪冠結束近20天的歐洲賽程後，周天成馬不停蹄飛回到亞洲繼續參加總獎金21萬美元的南韓名人賽，並在今天的男單首輪賽事中，以第一種子身份出戰世界排名第80名的我國另一名好手廖倬甫。

小將廖倬甫(圖)擊退周天成。 聯合報系資料照

周天成與廖倬甫過去在BWF巡迴賽還不曾有過交手紀錄，而兩人今天交手也打得相當拉鋸，僅短短休息2天且舟車勞頓的周天成，在首局前段就陷入落後，儘管局中後數次追平甚至一度領先，但仍是在19：19後被廖倬甫連得2分，以19：21先丟一局。

第二局廖倬甫乘勝追擊，開賽後就取得8：4的領先優勢，儘管周天成一度追到1分差距，但廖倬甫隨即靠著一波4：0攻勢穩住陣腳，最終以21：14拿下雙方巡迴賽生涯對戰首勝，並挺進到16強賽。