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韓國羽賽／德國打進最終戰 周天成、麟洋配轉戰光州再拚冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣「一哥」周天成。 新華社
台灣「一哥」周天成。 新華社

帶著熱騰騰的德國公開賽金盃，我國「一哥」周天成和德國奪下亞軍的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋轉戰南韓光州，明天南韓名人賽都將上陣，列頭號種子的小天首戰就要在「寶島內戰」對決廖倬甫，列第5種子的「羽球王子」王子維首戰也要碰自家人李佳豪。

南韓名人賽和前一站德國公開賽同屬BWF超級300等級，總獎金21萬美金，寶島羽將參賽者眾，男單會內賽32籤就有9名台將，小天、王子維和「左手重砲」林俊易都列上種子，女單也有8名台將，男雙更有11組寶島組合，加上女雙10組、混雙12組台將，宛如另類的主場。

今天進行會外賽和部分雙打會內賽，已經有6組女雙、5組男雙晉級，明天5個單項全面開戰，剛在德國迎接本季首冠的小天將打頭陣上場，對手正是自家人廖倬甫。

德國公開賽打進決賽的「麟洋配」，南韓名人賽列第2種子，明天首輪將碰世界排名83的馬來西亞組合文鑫源／黃天啟。

南韓名人賽從2007年開始舉行，「麟洋配」2019年開始搭擋就捧起這場賽事男雙金盃，也是迄今唯一打下南韓名人賽冠軍的台將；受新冠肺炎疫情影響，賽事2020年和21年都停辦，去年才恢復舉行。

麟洋配 王子維 林俊易

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