國際衝浪賽 10國好手台東金樽較勁

2023台灣國際衝浪公開賽昨下午在台東金樽開鑼，展開7天衝浪賽程，吸引10國近200名衝浪好手參加，阿美族部落耆老替選手戴上花冠表達歡迎，也祈求活動順利。今年有來自紐、日3名參賽選手將參加明年巴黎奧運。另11至12日加碼2天辦衝浪音樂節。

來自紐西蘭參賽選手比利斯戴曼德、薩菲維特及日本籍松田詩野都將參加明年奧運。3名準奧運選手說，台東天氣很棒、鄉親友善又熱情，食物也好吃，另來自花蓮年僅9歲的陳柏榆、東河國小六年級的施念安都是媒體焦點。

衝浪音樂節本月11、12日開唱，安排麋先生、老王樂隊、兄弟職責等共10組獨立音樂演出，民眾可透過網路預約付費接駁，從台東火車站及台東轉運站往返金樽漁港。