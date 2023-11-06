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影／2023國際衝浪賽今天開鑼「來台東衝浪吧！」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣府秘書長盧協昌（後排左四）與WSL亞洲及太平洋地區（APAC）巡迴賽經理泰·索拉提Ty Sorati（後排右四）共同敲鑼，宣告「2023台灣國際衝浪公開賽」今天起展開 7天。記者徐白櫻／攝影
台東縣府秘書長盧協昌（後排左四）與WSL亞洲及太平洋地區（APAC）巡迴賽經理泰·索拉提Ty Sorati（後排右四）共同敲鑼，宣告「2023台灣國際衝浪公開賽」今天起展開 7天。記者徐白櫻／攝影

「2023台灣國際衝浪公開賽」今天下午在台東開鑼，金樽海域展開一連7天競賽，今年吸引世界各國近200名衝浪好手參加，阿美族部落耆老替參賽選手戴上花冠表達歡迎，也祈求活動順利。今年有3位選手明年將參加巴黎奧運，上台分享說，台東人友善又熱情、食物很好吃，希望奪得好成績。

今年同時舉辦國內職業長板衝浪賽及WSL（世界衝浪聯盟）QS5000男女短板積分賽，日本、澳洲、紐西蘭、印尼、英國 、韓國、巴西等10國、近200位選手參賽，另在11日至12日加碼2天衝浪音樂節。

交通及觀光發展處指出，這場賽事是WSL年度全球僅8場的高積分資格賽最終場，國際衝浪圈列為必看的重點賽事，參賽選手紐西蘭籍比利·斯戴曼德（Billy Stairmand）、薩菲·維特（Saffi Vette）及日本籍松田詩野(Matsuda, Shino)都將代表國家參加明年奧運。

記者會上，3人上台分享說，身為選手必須在不同地點衝浪，不斷累積個人經驗，台東天氣很好、鄉親友善又熱情，食物也很好吃，海浪類型是很好的挑戰目標。另有多位台灣小選手也是眾人關注對象，來自花蓮的陳柏榆年僅9歲、東河國小學生施念安也有參賽。

敲鑼儀式結束後，各國好手紛紛帶著衝浪板下水，抓準時機站在衝浪板上駕馭海浪，馳騁於海浪之間。衝浪運動協會理事長朱正富說，東北季風讓台東海域的衝浪點更有挑戰性，周遭設置體驗攤位，對衝浪好奇的遊客可在陸地體驗及學習。

衝浪音樂節在11日、12日連續開唱，將安排一個小團體、東部壞男孩、先知瑪莉、麋先生、老王樂隊、兄弟職責、發熱帶樂團、溫蒂漫步、無妄合作社及八十八顆芭樂籽，兩天共10組獨立音樂演出團體陣容。2天演唱會推出預約接駁專車，11月7日前，民眾可透過填寫預約付費接駁表單(https://www.beclass.com/rid=284b376653f6db322819)，可從台東火車站及台東轉運站往返金樽漁港。

台東東河部落長老替參賽選手戴花環表達歡迎及祈福。記者徐白櫻／攝影
台東東河部落長老替參賽選手戴花環表達歡迎及祈福。記者徐白櫻／攝影
「2023台灣國際衝浪公開賽」今天開賽，參賽好手在正式比賽前就已經先到金樽海域熱身。圖／台東縣政府提供
「2023台灣國際衝浪公開賽」今天開賽，參賽好手在正式比賽前就已經先到金樽海域熱身。圖／台東縣政府提供

衝浪 比利

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