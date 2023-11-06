快訊

梁文傑遭爆「鍾先生會所」待1小時 徐巧芯：老闆是鍾興樺？

日本人對派駐中國敬而遠之 「莫名拘捕」成最大噩夢

唐禹哲《披荊斬棘3》總決賽驚喜求婚 小13歲混血女友白富美背景曝光

藤球／首屆女子藤球賽圓滿落幕 打造多元平台盼發展更寬廣

聯合報／ 即時報導
20歲、來自泰國的唐淑瑤球齡長達17年，首次參賽就收獲兩個冠軍。圖／中華藤球協會提供
20歲、來自泰國的唐淑瑤球齡長達17年，首次參賽就收獲兩個冠軍。圖／中華藤球協會提供

112年長康橋盃全國女子藤球賽，昨天（5日）在彰化文開國中圓滿結束，繼前天台北LP地獄犬B隊拿下社會組雙人賽冠軍，今天三人賽的A隊也以21：9、21：13擊敗佳冬高農搶下后冠，在首次全女子賽寫下漂亮紀錄，而這次女子賽的舉辦本身就是創舉，打造多元平台，也吸引到現役選手以外的女球員回鍋享受藤球競技的魅力。

台北LP地獄犬A隊由陳曉葳、唐淑瑤、黃子昀、何凡幼及何沛穎組成，其中陳曉葳、唐淑瑤跟黃子昀都是前天拿下雙人賽冠軍的成員，三人一次抱回兩座冠軍。

特別的是，20歲的唐淑瑤來自藤球發展興盛的泰國，她的球齡長達17年，父母也一直支持她從事藤球運動，這幾年換個環境來到台灣，便聯繫之前就透過泰國俱樂部知曉的教練詹宇庭，詢問可不可以到隊上踢球。

「我感到開心又興奮，因為藤球一直是我很喜歡的運動。」首次在台灣比賽就收穫兩個冠軍，唐淑瑤相當開心，也表示因為很喜歡台灣才來這裡，接下來她要準備華語檢定，再報考台灣的大學。

這次女子賽涵蓋各年齡層，也吸引到褪下球衣許久的人，以桃園美牛參賽的劉羿汝，好幾年來都是以裁判現身，但她難以忘懷踢球的快樂，這次藉由女子賽重回球場，她說：「回歸球員身分，心態更平穩，也體會到球員的快樂真的是在場上踢球才能知道的。」

另一位重披球衣的選手，還有這次代表台北LP地獄犬的陳柏婷。國小練毽球的她在大學接觸到藤球，後來步入職場，擔任過空服員，現在則是健身教練。談起回鍋的契機，十年沒有踢球的她說：「過30歲了，偶爾會想起以前踢球很快樂的感覺，就想找夥伴一起，有這個想法時剛好學長（詹宇庭）也來問我，說有一個比賽都是女子又不分年齡，覺得可以試試看。」

就這樣陳柏婷從10月重新練起球，礙於工作關係，較難跟隊友配合時間，常是自己帶球默默到公園練習，「重新練球的第一天有朋友問我怎麼樣，我說：『我的身體跟我說很開心耶。』因為我真的很喜歡這個運動。」

這次報名參賽陳柏婷一點都不後悔，遇到實力很強的對手也踢得很開心，她表示，因為只有女生參賽，不用擔心人多踢不好會尷尬；除了現役選手之外，還會有很多元的人一起參與，會更放心。再度拾起對藤球的熱情，陳柏婷透露明年也會想再參加排名賽等等，繼續享受踢球的樂趣。

社會組三人賽成績出爐，台北LP地獄犬Ａ獲得冠軍，佳冬高農收穫亞軍，季軍則由桃園美牛。圖／中華藤球協會提供
社會組三人賽成績出爐，台北LP地獄犬Ａ獲得冠軍，佳冬高農收穫亞軍，季軍則由桃園美牛。圖／中華藤球協會提供

藤球

延伸閱讀

又見行人地獄 外國人沉痛告白「害怕過馬路」：有時真後悔來台灣

影／雲林行人地獄現形 母推嬰兒車...差1步遭小貨車撞上

藤球／長康橋盃女子賽初登場 台北LP地獄犬B先捧雙人賽后座

提供旅遊方便 香港、泰國支付系統12/4起互通使用

相關新聞

桌球／林昀儒奪冠含金量高 陸媒驚嘆：巴黎奧運要小心了

我國桌球好手「小林同學」林昀儒在WTT法蘭克福冠軍賽，接連扳倒中國大陸名將王楚欽和馬龍，成功捧冠，讓陸媒相當震驚。《網易體育》認為林昀儒目前是中國桌球頭號對手，巴黎奧運要小心。 該報導指出，林昀

巴黎名人賽／約克維奇第7度登頂 生涯百冠只差3座

9度闖進巴黎名人賽最終戰，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）就有7度捧起金盃，今年他以6：4、...

德國羽賽／逆轉終結冠軍荒 周天成喜迎本季首冠

相隔7個月再闖決賽，我國「一哥」周天成今天在德國海洛公開賽迎接本季首冠，名列男單頭號種子的小天雖錯過首局2個「局末點」，...

桌球／林昀儒再扮「沉默刺客」！法蘭克福冠軍賽逆轉馬龍捧冠

世界排名12的我國桌球名將林昀儒再扮「沈默刺客」，生涯首度闖進WTT法蘭克福冠軍賽決賽的他，爭冠最後一哩路對決中國大陸「...

桌球／扳倒「最偉大球員」馬龍 林昀儒奪冠：感覺不可思議

我國桌球好手「小林同學」林昀儒，WTT法蘭克福冠軍賽一路闖關，首度打進冠軍賽層級的決賽就高捧金盃，且是在失掉首局下連趕4...

藤球／首屆女子藤球賽圓滿落幕 打造多元平台盼發展更寬廣

112年長康橋盃全國女子藤球賽，昨天（5日）在彰化文開國中圓滿結束，繼前天台北LP地獄犬B隊拿下社會組雙人賽冠軍，今天三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。