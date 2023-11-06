藤球／首屆女子藤球賽圓滿落幕 打造多元平台盼發展更寬廣

112年長康橋盃全國女子藤球賽，昨天（5日）在彰化文開國中圓滿結束，繼前天台北LP地獄犬B隊拿下社會組雙人賽冠軍，今天三人賽的A隊也以21：9、21：13擊敗佳冬高農搶下后冠，在首次全女子賽寫下漂亮紀錄，而這次女子賽的舉辦本身就是創舉，打造多元平台，也吸引到現役選手以外的女球員回鍋享受藤球競技的魅力。

台北LP地獄犬A隊由陳曉葳、唐淑瑤、黃子昀、何凡幼及何沛穎組成，其中陳曉葳、唐淑瑤跟黃子昀都是前天拿下雙人賽冠軍的成員，三人一次抱回兩座冠軍。

特別的是，20歲的唐淑瑤來自藤球發展興盛的泰國，她的球齡長達17年，父母也一直支持她從事藤球運動，這幾年換個環境來到台灣，便聯繫之前就透過泰國俱樂部知曉的教練詹宇庭，詢問可不可以到隊上踢球。

「我感到開心又興奮，因為藤球一直是我很喜歡的運動。」首次在台灣比賽就收穫兩個冠軍，唐淑瑤相當開心，也表示因為很喜歡台灣才來這裡，接下來她要準備華語檢定，再報考台灣的大學。

這次女子賽涵蓋各年齡層，也吸引到褪下球衣許久的人，以桃園美牛參賽的劉羿汝，好幾年來都是以裁判現身，但她難以忘懷踢球的快樂，這次藉由女子賽重回球場，她說：「回歸球員身分，心態更平穩，也體會到球員的快樂真的是在場上踢球才能知道的。」

另一位重披球衣的選手，還有這次代表台北LP地獄犬的陳柏婷。國小練毽球的她在大學接觸到藤球，後來步入職場，擔任過空服員，現在則是健身教練。談起回鍋的契機，十年沒有踢球的她說：「過30歲了，偶爾會想起以前踢球很快樂的感覺，就想找夥伴一起，有這個想法時剛好學長（詹宇庭）也來問我，說有一個比賽都是女子又不分年齡，覺得可以試試看。」

就這樣陳柏婷從10月重新練起球，礙於工作關係，較難跟隊友配合時間，常是自己帶球默默到公園練習，「重新練球的第一天有朋友問我怎麼樣，我說：『我的身體跟我說很開心耶。』因為我真的很喜歡這個運動。」

這次報名參賽陳柏婷一點都不後悔，遇到實力很強的對手也踢得很開心，她表示，因為只有女生參賽，不用擔心人多踢不好會尷尬；除了現役選手之外，還會有很多元的人一起參與，會更放心。再度拾起對藤球的熱情，陳柏婷透露明年也會想再參加排名賽等等，繼續享受踢球的樂趣。