德國羽賽／逆轉終結冠軍荒 周天成喜迎本季首冠

相隔7個月再闖決賽，我國「一哥」周天成今天在德國海洛公開賽迎接本季首冠，名列男單頭號種子的小天雖錯過首局2個「局末點」，但再度上演逆轉勝，以21：23、21：17、21：10擊敗香港對手李卓耀，終結今年的「冠軍荒」。

世界排名13的小天，過去和世界排名19的李卓耀交手取得7勝4敗優勢，今天首局前段比分拉鋸下，小天9：10落後下連趕5分逆轉，但18：16得分卻被抓越網擊球，加上2個局末點沒能把握，反讓李卓耀以23：21逆轉先下一城。

第二局比分仍膠著，雙方最多領先只有2分，小天14：15時連趕5分才將差距拉大，以21：17扳平局數。

決勝局小天先取得3：0優勢，差距最多達9：4，換場時小天也取得11：8領先；換場後李卓耀又連番出現判斷、回球出界和掛網失誤，讓小天打出一波5：0攻勢，拉開領先下就以

總獎金21萬美金的德國海洛公開賽屬於BWF超級300賽事，前身是碧特博格公開賽，小天2012年到14年曾完成史無前例3連霸，今年再以頭號種子身份登頂，且是從8強賽開始連3戰都打滿3局，展現韌性摘下本季首冠，接續換黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋上陣搶冠。

「麟洋配」將在壓軸的男雙對決和世界排名第8的大陸組合劉雨辰／歐烜屹交手，這是兩組選手第2度碰頭，去年澳洲首度碰頭由大陸組合拿下勝利。