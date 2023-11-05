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桌球／林昀儒再扮「沉默刺客」！法蘭克福冠軍賽逆轉馬龍捧冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國桌球好手林昀儒在WTT法蘭克福迎接生涯最高層級的大賽冠軍。 新華社
我國桌球好手林昀儒在WTT法蘭克福迎接生涯最高層級的大賽冠軍。 新華社

世界排名12的我國桌球名將林昀儒再扮「沉默刺客」，生涯首度闖進WTT法蘭克福冠軍賽決賽的他，爭冠最後一哩路對決中國大陸「傳奇」名將馬龍，林昀儒在年紀相差超過一輪的世代對決演出逆轉勝，輸掉首局下連趕4局，迎接生涯最高層級的大賽冠軍。

昨天4強賽，林昀儒拍下世界第2的大陸好手王楚欽，今天決賽碰世界排名第3的馬龍，林昀儒開賽先取得4：1領先，但馬龍連趕4球逆轉，比數陷入膠著，6：7時林昀儒又連失3分，雖瓦解馬龍1個局點，仍以7：11讓出。

第二局林昀儒在被動下逼出馬龍失誤，轉守為攻後再連下2球，領先擴大到6：2，但主動進攻失誤下領先縮小到7：5。7：6時林昀儒喊出暫停，恢復比賽後順利止血，順利以11：7扳平局數。

第三局林昀儒雖泰半是落後一方，但4：7落後下仍緊咬比數，一次幸運球讓馬龍倒地救球，林昀儒把握住空檔機會將比數7：7追平，接續更逼出馬龍連續失誤，可惜9：7領先能維持，馬龍連趕3分反而先取得局點機會，所幸馬龍正手拍出界，林昀儒反手斜線得分後出現自己的局點，並在第2個機會以13：11再下一城。

第四局比數拉鋸，林昀儒先取得10：9優勢，第一個機會雖沒把握，但第2個機會馬龍出現接發球失誤，讓林昀儒以12：10拿下，取得局數「聽牌」優勢。

第五局林昀儒3：2時用神奇反手將球送回檯，反逼出馬龍失誤，4：2領先下更讓馬龍喊出暫停；恢復比賽後林昀儒再取分，最多3分領先雖被馬龍追到9：9，但林昀儒出現幸運擦邊球，率先出現「冠軍點」，並在第2個機會兌現勝利，以12：10迎接冠軍。

世界桌球職業大聯盟（World Table Tennis，簡稱WTT）是由國際乒聯2019年8月創立的聯盟，分成WTT系列賽和WTT支線賽，WTT系列賽又分成WTT世界盃決賽、WTT大滿貫、WTT冠軍賽和WTT挑戰賽共4個級別，在德國舉行的WTT法蘭克福站屬於一年8站的冠軍賽。

22歲的林昀儒去年和今年都有打下WTT挑戰賽金盃，冠軍賽層級的決賽倒是生涯第一遭；35歲的馬龍獲得的榮耀無數，包括東京奧運完成男單連霸、世錦賽、亞錦賽、亞運金牌等，是桌壇完成所有大賽冠軍「大滿貫」名將，不過也是生涯第一次打進WTT系列賽決賽。

過去林昀儒和馬龍交手12次，馬龍取得9勝3敗優勢，包括最近一次今年9月亞錦賽4強賽奪勝，不過4月WTT新鄉冠軍賽16強碰頭，林昀儒以局數3：1奪勝，今天再度扳倒強敵，迎接生涯最高層級金盃。

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