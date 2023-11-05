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射箭／亞錦賽反曲弓排名賽 湯智鈞表現佳、男團居第3種子

中央社／ 台北5日電
亞錦賽反曲弓排名賽，湯智鈞表現佳、男團居第3種子。 射箭協會臉書
亞錦賽反曲弓排名賽，湯智鈞表現佳、男團居第3種子。 射箭協會臉書

亞洲射箭錦標賽反曲弓排名賽今天登場，力拚取得2024巴黎奧運滿額門票的中華男團，以「湯包」湯智鈞表現最佳，射下680分、排名第5，至於男團以總分2012分，名列第3種子。

在泰國曼谷舉行的亞洲射箭錦標賽，攸關巴黎奧運資格，今天揭開序幕，中華男團由杭州亞運國手湯智鈞、戴宇軒，搭配林子翔與洪晟皓出擊，女團則由老將雷千瑩領軍，攜手彭家楙、邱意晴、李彩綺等人應戰。

男子反曲弓排名賽部分，中華隊以湯智鈞射下680分、排名第5表現最佳，洪晟皓、林子翔各以667分、665分，分別排名第14、21名；女子組部分，因天候因素，未能完賽，只能明天續戰。

杭州亞運落幕後，選手返台後隨即投入全國運動會賽事，直到亞錦賽出發前3天才合體，教練劉展明接受中央社記者訪問時表示，賽前主要著重於心理建設，希望給予選手自信心，他認為湯智鈞今天有發揮水準，「但場地風向有點亂，沒有抓得很好，還是有點可惜」。

劉展明表示，儘管洪晟皓、林子翔國際賽相對經驗較少，但2人今天表現有比預期好。

團體則以3名選手成績加總後排序，中華反曲弓男團以總分2012分，取得第3種子，前2種子分別為韓國2061分、印度2027分。

中華男團首輪輪空，次輪將出戰科威特與沙烏地阿拉伯之間的勝方。劉展明指出，原本男團就目標鎖定前3種子，「希望先閃過韓國 」，他透露，最終目標盼取得滿額奧運參賽席次，明年就有更多時間可以調整。

射箭亞錦賽這次男、女團第1名隊伍，可各獲得3席滿額門票，個人前2名選手也有機會，其中男團部分，韓國、土耳其與日本已在今年世錦賽獲得滿額入場券，亞錦賽第1名的隊伍若已取得奧運資格，屆時將依序遞補。

湯智鈞 亞運 世錦賽

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