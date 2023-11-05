自由車／96聯賽壓軸彰化站 李威廷穿走橘衫、紅點衫

第三屆「96自由車聯賽」今天進行壓軸戰「彰化站」，菁英男子組李廷威無懸念奪下總冠軍Fulcrum橘衫，同時還逆轉抱走登山王Mercedes-Benz紅點衫，成為本屆最大贏家。

賽前李廷威總積分領先第二名的吳沂璋多達56分，穩坐龍頭，此役改變策略搶登山王頭銜，捷安特哥倫布隊友也傾全力支援，協助李廷威搶登山點，最終逆轉擊敗前勁車隊黃冠霖，功績再添一筆。

李廷威表示，去年拿下總成績第三，今年就設定目標要搶橘衫，所以每一站都參賽、搶積分，尤其在擅長的登山賽事全力以赴，很開心最終完成心願，至於順利搶下紅點衫，李廷威笑說，「今天就是要卡住黃冠霖，就算自己沒拿到登山積分，也要讓隊友幫忙搶，就是不能給黃冠霖；第二圈順利搶下第一後，就覺得十拿九穩。」

過去兵家必爭的衝刺王Bryton藍衫，本屆因總排前6名的選手因國家隊徵召、職業隊比賽等因素無法參加今日的收官站，因此由積分領先者台灣一哥馮俊凱奪下；新人王Sweet Protection白衫則由Team Fulcome阜冠國際車隊21歲簡耘澤拿下，這也是他目前生涯最出色的成績。

女子菁英組競爭異常激烈，賽前形成曾可妡、程詩軒、許書瑋和程秀如「四搶一」的局面，最終「薑是老的辣」，車壇名將曾可妡拿下單站第二，順利封后。她表示，「本場比賽主要是卡住主要競爭者，保住領先積分，策略執行蠻成功的。」值得一提的是去年幾乎包辦96聯賽所有領騎衫的Bryton車隊，今年空手而歸，也代表國內車壇人才輩出，競爭更加激烈。