藤球／長康橋盃女子賽初登場 台北LP地獄犬B先捧雙人賽后座

112年長康橋盃全國女子藤球賽昨天（4日）在彰化文開國小開踢，社會組雙人賽冠軍戰，由佳冬高農A交手台北LP地獄犬B，佳冬A先搶一局後，地獄犬B強勢回擊，頻頻在網前殺翻對手，最終以18：21、21：11、21：15拿下雙人賽冠軍。

地獄犬B由國手陳曉葳、泰籍球員唐淑瑤及黃子昀組成，雖先落後一局，但二、三局積極攻擊逆轉局勢，陳曉葳表示，跟對手彼此之間有一定的了解，對方也會有相對的防守，要找到新的攻擊弱點的得分方式，把每一場比賽打好。

今年新增女子賽，陳曉葳珍惜也把握機會，她說：「多一個賽事就可以再增進球技，讓自己進步更多。」這次各年齡層聚集在一起，她認為，大家能力不同，都去調整自己最舒服、最有效率的打法，是自己今天的收穫。

地獄犬B教練詹宇庭長期推廣藤球，他認為創辦女子賽是一大突破，他強調，每個運動的女生在場上奮鬥的精神，跟大家一樣都是平等的，「這是很棒的開始，希望能延續下去，讓女生獨特的運動魅力持續發酵，或許有一天精采程度可以超越男生。」

佳冬高農教練陳佳佩是這次參賽隊伍中唯一一位女教練，過去也曾是藤球選手的她透露，平常賽事人多，賽程又密集，同時間好幾場在進行，不一定會有人注意到，「單純女子賽可以讓大家的目光集中在女選手身上，給女生單獨表現的機會，有女子賽很好。」

陳佳佩不僅是佳冬高農的教練，同時也在佳冬國中指導藤球隊，但她表示，這兩年因為少子化，佳冬國中的學生越來越少，藤球隊甚至沒有女生，女子隊出現斷層狀況；她說：「但藤球其實只要有兩個人就可以打比賽，也盼女子賽的誕生可以吸引多一點女生來接觸看看。」

除了陳佳佩之外，球評曹詠淇也是在球場外見證首次女子賽的女選手。今年剛從台師大畢業的她，回到家鄉員林高中實習擔任體育老師，這次受到中華民國藤球協會邀請擔任賽事球評，儘管不是以選手參與其中，曹詠淇認為以不同身分見證新賽事也是很棒的經驗。

這次女子賽不同層級的球員都在社會組，尤其國、高中生能跟甲組及國手切磋，利用突擊或顛覆傳統的攻擊去應戰，也踢得精采，女選手互相刺激成長，可以幫助國內女選手的發展，曹詠淇強調：「男生跟女生雖然球風會不同，但有時女生的動作也不輸男生，精采度很高，女生也是可以踢藤球的。」