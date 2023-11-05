桌球／「沉默刺客」林昀儒今晚爭金 挑戰大陸傳奇名將馬龍

112年全運會包攬4面金牌的我國桌球名將林昀儒，昨天扳倒世界第2的中國大陸名將王楚欽，勇闖WTT法蘭克福冠軍賽決賽，神勇表現連官網都以「沉默刺客」來形容世界排名12的林昀儒；林昀儒挑戰金盃的最後一步將在台灣時間今晚10點登場，對手將是大陸「傳奇」等級的名將馬龍。

世界桌球職業大聯盟（World Table Tennis，簡稱WTT）是由國際乒聯2019年8月創立的聯盟，分成WTT系列賽和WTT支線賽，WTT系列賽又分成WTT世界盃決賽、WTT大滿貫、WTT冠軍賽和WTT挑戰賽共4個級別，在德國舉行的WTT法蘭克福冠軍賽屬於一年8站的大賽，也是林昀儒生涯首度打進WTT冠軍賽層級的決賽。

過去林昀儒和王楚欽8度碰頭，「小林同學」以3勝5敗略居下風，最近更吞下對戰4連敗，但昨天迎接生涯重要勝場，且是在局數1：2落後下連趕3局奪勝，連自己都笑說：「賽前沒想過可以贏得這場比賽，非常開心。」

接受WTT訪問的林昀儒也用英文透露，這場比賽除了抱持「挑戰」王楚欽的心態，也是挑戰自己、盡力做到最好，「我3度進4強，這是我第一次打到決賽，下一戰就是繼續拚。」

男單決賽今晚10點登場，林昀儒將交手年長超過一輪的名將馬龍。35歲的馬龍是2屆奧運金牌得主，不過還是生涯第一度打進WTT系列賽決賽，代表今天晚間將產出全新的WTT冠軍賽新科冠軍。