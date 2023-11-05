快訊

台灣淨零只能靠電動車？ 日本掀「氫能車」風潮更環保

最強Type-C轉Lightning充電線是哪牌？實測出爐 這款「0失誤」超萬能

影／瓦斯外漏...中和北方麵食館驚傳氣爆 店面幾全毀2店員受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／「沉默刺客」林昀儒今晚爭金 挑戰大陸傳奇名將馬龍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昀儒挑戰WTT法蘭克福冠軍賽金盃，對手將是大陸「傳奇」等級的名將馬龍。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
林昀儒挑戰WTT法蘭克福冠軍賽金盃，對手將是大陸「傳奇」等級的名將馬龍。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

112年全運會包攬4面金牌的我國桌球名將林昀儒，昨天扳倒世界第2的中國大陸名將王楚欽，勇闖WTT法蘭克福冠軍賽決賽，神勇表現連官網都以「沉默刺客」來形容世界排名12的林昀儒；林昀儒挑戰金盃的最後一步將在台灣時間今晚10點登場，對手將是大陸「傳奇」等級的名將馬龍

世界桌球職業大聯盟（World Table Tennis，簡稱WTT）是由國際乒聯2019年8月創立的聯盟，分成WTT系列賽和WTT支線賽，WTT系列賽又分成WTT世界盃決賽、WTT大滿貫、WTT冠軍賽和WTT挑戰賽共4個級別，在德國舉行的WTT法蘭克福冠軍賽屬於一年8站的大賽，也是林昀儒生涯首度打進WTT冠軍賽層級的決賽。

過去林昀儒和王楚欽8度碰頭，「小林同學」以3勝5敗略居下風，最近更吞下對戰4連敗，但昨天迎接生涯重要勝場，且是在局數1：2落後下連趕3局奪勝，連自己都笑說：「賽前沒想過可以贏得這場比賽，非常開心。」

接受WTT訪問的林昀儒也用英文透露，這場比賽除了抱持「挑戰」王楚欽的心態，也是挑戰自己、盡力做到最好，「我3度進4強，這是我第一次打到決賽，下一戰就是繼續拚。」

男單決賽今晚10點登場，林昀儒將交手年長超過一輪的名將馬龍。35歲的馬龍是2屆奧運金牌得主，不過還是生涯第一度打進WTT系列賽決賽，代表今天晚間將產出全新的WTT冠軍賽新科冠軍。

林昀儒 桌球 馬龍

延伸閱讀

桌球／扳倒世界第2中國名將 林昀儒晉WTT法蘭克福冠軍賽

桌球／ WTT法蘭克福冠軍賽 林昀儒痛擊張本智和晉4強

桌球／WTT法蘭克福冠軍賽 林昀儒勝德國杜達晉8強

桌球／WTT法蘭克福冠軍賽 林昀儒逆轉晉級男單16強

相關新聞

桌球／「沉默刺客」林昀儒今晚爭金 挑戰大陸傳奇名將馬龍

112年全運會包攬4面金牌的我國桌球名將林昀儒，昨天扳倒世界第2的中國大陸名將王楚欽，勇闖WTT法蘭克福冠軍賽決賽，神勇...

德國羽賽／周天成、麟洋配 勇闖決賽拚冠

我國「一哥」周天成和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天凌晨先後搶下德國公開賽決賽門票，名列頭號種子的小天約今天深夜11...

桌球／扳倒世界第2中國名將 林昀儒晉WTT法蘭克福冠軍賽

在德國舉行的WTT法蘭克福冠軍賽今天進行男單4強，台灣好手林昀儒以4比2的局數，逆轉扳倒世界第2的中國名將王楚欽，終止對...

橄欖球企聯／亞運主力受傷 台北元坤跨季11連勝止步

台北元坤隊包含謝秉益等因多位主力球員參加杭州亞運期間受傷，因此今天的企業橄欖球聯賽都無法出賽，教練團決定以年輕球員為主，...

健美健身／接軌國際有成 衣思訓成為第三位IFBB菁英聯盟裁判

中華台北健美健身國家代表隊目前於西班牙Santa Susanna，參加IFBB國際總會年度最高層級健美健身世界錦標賽已獲...

響應環境永續政策 中華奧會率郭婞淳王冠閎等人淨灘 

中華奧會及中華奧會運動員委員會攜手響應國際奧會環境永續政策，中華奧會運動員委員會主任委員、2004年雅典奧運跆拳道金牌得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。