桌球／WTT法蘭克福冠軍賽 林昀儒逆轉勝晉決賽

在德國舉行的WTT法蘭克福冠軍賽今天進行男單4強，台灣好手林昀儒以4比2的局數，逆轉扳倒世界第2的中國名將王楚欽，終止對戰的4連敗，如願闖進決賽。

世界排名第12的林昀儒，賽前生涯對戰王楚欽3勝5敗，而且還是對戰4連敗，這4場敗仗林昀儒1局未得。

不過，林昀儒今天有備而來，首局開賽就打出7比1的攻勢搶得先機，招牌的反手擰球刻意挑著王楚欽的正手拍打，讓他無法使用擅長反拍借力使力的打法，順利以11比7拿下。

第2局雙方互有拉距，王楚欽先以10比8取得局末點，但林昀儒連追帶趕，反以11比10超前，不過王楚欽穩住陣腳連拿3分，包括最後1分的幸運擦邊球，反以13比11拿下第2局。

第3局雙方在6比6平手時，林昀儒一記被動的救球意外擦到桌台底邊，不過裁判卻認定已經出界，讓王楚欽趁勢連拿4分，以11比6收下第3局。

幸好林昀儒沒有被這個爭議判決影響，第4局開賽雖以0比3落後，但隨即連得6分超前，並且以10比7取得3個局末點後以11比7順利拿下，也將局數扳成2比2平手。

關鍵的第5局，林昀儒的各種反手正擰、側擰、甚至放短球都打得出神入化，讓王楚欽毫無招架之力，林昀儒很快取得9比2的領先，儘管對手一度連追5分，但林昀儒還是穩穩以11比7拿下第5局的聽牌優勢。

打出信心的林昀儒在第6局勢如破竹，開賽就連拿9分直接打垮王楚欽的氣勢，最終在對手回球出界下，輕鬆以11比2收下第6局和比賽勝利。

林昀儒生涯首度打進世界桌球大聯盟（WTT）冠軍賽（Champions）等級的決賽，他在賽後接受主辦單位訪問時以英文說道：「真的感到很驚喜，沒想過可以贏得這場比賽，畢竟過去幾次交手我都輸球，老實說我就是按照計畫1分1分拿，盡力而為就好。」

晉級男單決賽的林昀儒，對手將是桌球傳奇名將中國馬龍和法國新生代好手李布隆（Felix Lebrun）之間的勝方。