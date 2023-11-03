自由車／96聯賽彰化站壓軸登場 登山王之爭白熱化

第三屆「96自由車聯賽」5日將進行壓軸戰「彰化站」，逾千名車手齊聚彰化，享受自由車年度盛會，本屆競爭最激烈的是登山王 Mercedes-Benz 紅點衫，前勁車隊黃冠霖總積分89，獨居領先，但與捷安特哥倫布車隊的李廷威只有1分差，隨時都可能翻盤。

25歲的黃冠霖上周才在台灣登山王挑戰賽完成國內2連霸，而李廷威則包辦96聯賽武嶺和塔塔加站冠軍，雙方將在最終站上演頂尖對決。李廷威放話，「要讓黃冠霖知道誰才是真正的登山王，絕對要尬到底。」黃冠霖則回嗆：「登山王絕對當仁不讓，紅點衫要定了。」

本屆的冠軍Fulcrum橘衫則已是李廷威的囊中物，目前總積分226分，大幅領先吳沂璋56分，翻盤空間小，期盼成為96聯賽最大贏家。李廷威笑說，「希望能安全下庄，即使大幅領先，該做的工作還是要做，全力以赴，最好能再拿一個單站冠軍。」

過去兵家必爭的衝刺王Bryton藍衫，本屆出現特殊狀況，總排前6名的選手最終站因國家隊徵召、職業隊比賽等因素都無法參加，目前積分領先者是由台灣一哥馮俊凱奪下。培育新人和以賽代訓一直是96聯賽的初衷與使命，給予更多賽程，期盼新人輩出，而新人王Sweet Protection白衫，目前則是 Team Fulcome 阜冠國際車隊 21歲簡耘澤 拿下最高積分。

女子菁英組競爭則進入白熱化，形成曾可妡、程詩軒、許書瑋和程秀如「四搶一」的局面，排名第一的曾可妡積分216，與第4名程秀如僅有12分差，4人積分接近，誰能封后充滿變數。

96自由車聯賽已成為國內指標賽事，不僅祭出全台最高的百萬獎金，還努力結合地方文化，並與國際接軌，廣受好評。今年首創96 Heroes全民英雄挑戰賽，讓巿民組的單車愛好者也能一展拳腳，成為國內熱門活動之一。

而本次 96 Heroes全民英雄「彰化讚」共吸引1250人報名，最小9歲，最大69歲，將挑戰76公里的經典賽道，並朝聖彰化139路線，起、終點一樣都是在成美文化園區，而主辦單位也提供「永靖好食券」廣邀全台車友騎進永靖老街，尋找銅板美食的家鄉古早味。

今年96 Heroes全民英雄共舉辦4場賽事，禮贈品結合地農特產視覺，翻轉鄉鎮，更推出96全民英雄榜，只要是前三名回到會場，就送相同年齡的農特產。而今年彰化讚攜手主辦方頂新和德文教基金會將送出永靖在地冠軍小農的火龍果，如同法國紅酒馬一樣，第一名完賽的可以拿到等重的紅酒，打造彰化永靖自行車賽活動。96自転車董事長楊倩玉說 :「 未來96Heroes將和泰國、馬來西亞、日本有更多跨國交流和活動，我們要讓世界看見真正的臺灣自行車之美！」