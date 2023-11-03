高球／威震世界！台灣女將許淮茜奪60年來首面世錦賽個人金牌 團體也獲亞軍殊榮

中華民國高爾夫協會推派之國家隊選手許淮茜在第30屆聖托盃世界業餘女子高球隊際錦標賽展現世界級身段，以三天累計275桿（-13）勇奪個人榜第一，成為我國高球史上第一位女子在聖托盃個人榜摘冠的選手；台灣隊在隊際賽也不負眾望，以558桿（-18）獲得團體亞軍。無論個人或團體成績，都刷新我國在這項創立30屆以來，全球最高級別的業餘隊際賽最高成就。

聖托盃世界業餘女子高球隊際錦標賽創立於1964年，每兩年一屆，今年為第30屆，為了錯開奧運年，今年與男子艾森豪盃首次由雙數年改為單數年，在阿拉伯聯合大公國的阿布達比球場舉行。歷來我國女子最佳成績是2004年由盧曉晴、曾雅妮、余珮琳聯手以579桿與日韓兩國並列所締造的第四名，今年由選手許淮茜、黃亭瑄與廖信淳組成的台灣隊則刷新紀錄拿下第二名！

陪同與賽的教練張創宇表示，許淮茜的逆轉勝證明她永不放棄的精神值得所有運動員效法；與楊雅雲共同編撰中華高協「高爾夫年鑑」20 餘年的文史工作者宋永祥也指出，這是我國女子高爾夫從1976年參加這項世界大賽以來最優異成績。許淮茜父親特別致電中華高協理事長王政松，感謝高協、裙襬搖搖基金會、聲寶公司陳盛沺董事長、及其他眾多一路走來的贊助商及支持者；經此后冠，許淮茜對未來高球之路更加有信心，有機會一定會再代表台灣爭取國際賽事最高榮耀。

中華高協理事長王政松表示，這次賽事成績給台灣高球界帶來一劑強心針，讓各界關心台灣高球發展人士更有信心，更願意協助高協來培育台灣的青少年選手為國爭光；王政松指出，許淮茜是一個很自律的選手，家庭很支持，雖然進入國家隊的成績比不上幾位學姊，但隻身赴美一年學習，成長令人驚嘆，可見許淮茜對自我要求甚高，我們對她的未來也有很高的期待，一定能在國際賽事持續發光發熱。

王政松呼籲國內企業界、球場負責人及熱心人士，持續支持國家重大國際賽事，不僅可藉由賽事平台拓展企業品牌，提升台灣形象及國際能見度，並可協助培育台灣青少年為國爭光；另外也可嘉惠國內百萬球迷在台灣就可欣賞世界級別的高爾夫賽事，近距離為自己喜歡的球星加油！

2023世界女子業餘隊際錦標賽頒獎典禮台灣隊接受銀牌加冕。（USGA/Steven Gibbons）

台灣榮獲團體亞軍，圖左起選手廖信淳、許淮茜、黃亭瑄。（教練張創宇提供）

台灣榮獲團體亞軍圖左起選手廖信淳、許淮茜、黃亭瑄。（教練張創宇提供）

許淮茜勇奪2023年世界業餘女子錦標賽金牌。（教練張創宇提供）

台灣榮獲團體亞軍。（教練張創宇提供）