鐵人三項／大鵬灣鐵人賽12月登場 報名人數創新高

「2023 富邦金控 LAVA TRI 大鵬灣鐵人賽」將於12月2、3日於屏東東港大鵬灣盛大舉辦，今年賽事舉辦已經邁入第十年，吸引2000多位鐵人好手共同參與，更在開報不到一個月即全數額滿，大鵬灣地區特有的游泳、跑步、騎車環境，不只適合發展鐵人三項賽，更是全台灣最適合「運動訓練結合觀光旅遊」的最佳基地。

延續去年打造移地訓練基地的方向，今年邀請國內知名鐵人社團如伊果鐵人隊、哈鐵人俱樂部、277自轉車，並邀請甫在普悠瑪鐵人賽打破226公里組女子賽道紀錄的郭家齊、鐵人界賢伉儷蔡耀宇和王千由，以及喜愛宮廟文化的雙語 Youtuber 邱怡澍等人，進行為期兩天一夜的鐵人移地訓練，展示大鵬灣適合鐵人三項運動的場域，搭配淋浴、租借自行車、寄放行李等基礎設施，深度體驗大鵬灣。

第一日可以先進行鐵人三項訓練，在戲湖咖啡進行游泳訓練，並將潮口平台做為放置騎車、跑步裝備的「轉換區」；接著進行騎車的長距離訓練，一路往最美沿山公路185縣道騎乘，將東港小吃「旗魚黑輪」當作補給；騎完車可沿著環灣道路跑步，途中將經過地標「鵬灣跨海大橋」；結束訓練可以到青洲灣盥洗室梳洗，並在豐BAR享用夕陽晚餐，遠眺小琉球與落日美景。

第二日早晨先到東港漁市場觀看漁貨批發拍賣，享用在地漁民的早餐鮮魚湯；接著可以租YouBike微笑單車或到「大鵬灣單車館」租電輔車，來一趟悠閒的大鵬灣單車漫遊之旅。先前往東港人的信仰中心「東隆宮」參拜，參觀崎峰社區3D彩繪巷弄，再沿著九曲橋到右岸濕地的「千尋隧道」，認識大鵬灣豐富生態。

富邦金控LAVA TRI大鵬灣鐵人賽將於12月2、3日於屏東東港大鵬灣盛大舉辦。圖／大會提供

接著到賽車手夢幻朝聖地的大鵬灣國際卡丁車場，體驗飆風快感；中午在東港海鮮街享用完生猛海味後，下午再到帆船基地體驗風浪板與 SUP立式划槳等水上活動，最後可以參訪屏東在地創生團隊，製作蚵殼鑰匙圈等特色手作，將大鵬灣回憶帶回家。

「賽事不只是一場賽事！」被視為封關之戰的大鵬灣鐵人賽已經耕耘十年，如今大鵬灣已成為國內鐵人賽事的經典，除了透過游泳、騎車、跑步三項運動來感受大鵬灣，還能透過旅行認識東港以及林邊、潮州等周邊小鎮。

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