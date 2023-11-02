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巴黎名人賽／凌晨2點半迎接勝場 義大利名將轟賽程安排不妥

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
世界排名第4的義大利新星辛納雖然贏球仍不滿賽程安排。 法新社
世界排名第4的義大利新星辛納雖然贏球仍不滿賽程安排。 法新社

巴黎名人賽今天上演瘋狂的跨日對決，世界排名第4的義大利新星辛納（Jannik Sinner）3盤逆轉美國對手麥克唐納（Mackenzie McDonald）時，巴黎當地時間已經是凌晨2點37分，讓辛納忍不住批評賽程安排有問題。

按照賽程安排，賽事第5日要產出所有16強選手，中央球場賽程從當地中午11點開戰，總共排了6戰，光第一場俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）和保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）的對決就進行2小時又54分鐘。

辛納和麥克康納上場時就已是半夜，第一盤「搶7」打完，時間已是隔日凌晨1點17分，最終辛納以6：7（6：8）、7：5、6：1逆轉勝，辛苦迎接2小時16分鐘勝利。

「我輸掉第一盤的方式很糟，我還在習慣狀況，但我仍然很開心獲勝，進入下一輪。」這才是辛納生涯第一場法國名人賽勝場，他直說凌晨仍在賽場上十分辛苦，「但看到還有些觀眾在場，感覺很好。」

話鋒一轉，辛納再度強調，半夜打球非易事，且他休息不到20小時就要回到同樣球場面對澳洲對手德米納爾（Alex de Minaur），這場義澳大戰安排在不早於巴黎下午5點開戰。

「現在我該做的就是好好休息和恢復，看看明天會如何。」辛納強顏歡笑說。

不只辛納，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）也曾指出巴黎名人賽的賽程安排有改善空間。

Daniil Medvedev Novak Djokovic 羅斯

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