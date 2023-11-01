巴黎名人賽／想拿冠軍卻首輪爆冷出局 「小蠻牛」承認難受

滿懷期待迎接巴黎名人賽，目前世界排名第2的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）卻意外首輪出局，以3：6、4：6敗給俄羅斯對手薩菲烏林（Roman Safiullin）的「小蠻牛」承認很難受，甚至想逃離網球幾天。

曾登上「世界球王」的阿爾卡拉斯，前一站的瑞士比賽因傷退出，但仍是巴黎名人賽冠軍熱門之一，不料今天碰排名落後43名的薩菲烏林（Roman Safiullin）卻遭狙擊，且自己出現27次非受迫性失誤，成今年第一次「一輪遊」的關鍵。

「我們試著盡快扭轉局勢，但很難。」阿爾卡拉斯坦言，原本對巴黎名人賽抱持高度期待，沒料到卻是首輪就打包，「這很傷，真的很傷。」他形容，落敗後甚至不想思考之後幾天的訓練或休息，但終究還是得打起精神為今年最後一場年終賽準備，「但這場落敗真的很傷。」他再次強調。

薩菲烏林目前世界排名45，今年他的代表作是溫布頓闖進8強，巴黎名人賽有好的起步，他說：「阿爾卡拉斯沒有打出最佳表現，但我還是很開心贏球了。」薩菲烏林提到，儘管對手並非在最好狀態，仍是強勁的對手，「所以我真的很開心做到了。」

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