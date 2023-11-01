足球／2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪 中華對決馬來西亞主場需要你

全台集氣！中華男子足球代表隊征戰2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，首場主場於台北田徑場迎戰馬來西亞，主場賽事門票自今日(1日)起於UDN售票網開始發售，門票分為主場主看台座位區全票400元，北區及東區副看台、優待票及客場區座位全票200 元，購買20張以上團體票價可享8折優惠，學校團體更可以上教育部體育署動滋網利用學生觀賽補助進場為中華隊應援。

中華男足以進球總和7比0擊退東帝汶晉級資格賽第二輪，與阿曼、馬來西亞、吉爾吉斯同屬D組，此階段從2023年11 月13日到2024年6月11日，取得分組前兩名的隊伍可晉級至第三輪。

在魔法教頭Gary White回歸之後，男足代表隊最近五場比賽取得三勝一和一敗的好表現，世界排名也在近期前進兩名到152，而大家期待開創台灣足球歷史晉級世界盃第三輪的歷史新頁，更是需要謹慎縝密且大膽的規劃執行，畢竟對手個個都是強勁可敬。中華隊在此階段的首戰，是11月16日挑戰客場、世界排名72的阿曼，困難度不言而喻; 接下來回到台灣主場迎戰世界排名137的馬來西亞，這一場關鍵戰役需要贏下來！

在此號召全台球迷，大家一起到現場穿著中華隊球衣高舉加油毛巾，為我們的男子健兒大聲吶喊喝采！此次門票發售，另有球衣以及加油毛巾套票活動，足協官方社群將近期儘速公佈。

售票連結https://tickets.udnfunlife.com/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=P0BE92OY

台北田徑場對戰及售票座位圖。

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