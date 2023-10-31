國際壯年運動總會拜會2025雙北世壯運組織委員會 確認賽會報名2024年2月展開

國際壯年運動總會(IMGA)執行長詹斯荷姆(Jens V. Holm)率領總會代表29日抵臺，此次將訪問臺灣5天，是台北市及新北市成功申辦2025雙北世界壯年運動會(下稱2025雙北世壯運)後，總會第2次來臺訪視賽會籌辦進度。期間走訪競賽場館、確認賽會開閉幕場地及觀光規劃等，此外，IMGA執行長詹斯荷姆也首次拜會台北市長蔣萬安及新北市政府龔雅雯副秘書長，宣布賽會將於2024年2月開放報名，帶領2025雙北世壯運將邁入下一個重要里程碑。

台北市長蔣萬安表示：誠摯的歡迎國際壯年運動總會來臺進行訪問，2025雙北世壯運正值籌辦重要時期，今年年底將公告所有競賽項目與組別及競賽場館，明（2024）年1月將建立志工管理中心，2月開放賽會報名，並展開系列暖身賽。本次訪問，國際壯年運動總會對於2025雙北世壯運籌辦進度非常滿意，期間除安排總會參觀競賽場館外，也進行主、協辦城市觀光體驗行程，包含雙北便捷的大眾交通系統、北台灣的自然景觀及豐富的人文藝術等，相信2025雙北世壯運由台北市及新北市攜手合作，必能成功打造亞洲第一場世界壯年運動盛會，讓所有參與者，享受運動帶來的樂趣。

新北市政府龔雅雯副秘書長表示：代表侯友宜市長歡迎執行長詹斯荷姆(Jens V. Holm)及競賽總監莎曼沙海沃德(Samantha Hayward)來到臺灣，2025雙北世壯運閉幕典禮將於淡水漁人碼頭舉行，漁人碼頭不僅是新北市重要的觀光景點，過去也多次舉辦過大型活動，相信這次與台北市攜手合作，一定讓選手留下屬於2025雙北世壯運的美好回憶，龔副秘書長強調，2025年我們邀請全世界壯年朋友們來到臺灣，享受貼心的運動服務，用運動與世界交朋友。

2025雙北世壯運將朝向數位及永續賽會前進，明年2月開放賽會報名，將以賽會官方網站報名，目前報名系統及報名方案都進入最終確認階段，國際壯年運動總會於本次訪視進行報名系統測試，並前往開閉幕場地包含大巨蛋及新北漁人碼頭實地勘查，以了解開閉幕整體規劃及動線，就是為了讓所有參與者們2025年來到臺灣感受雙北的熱情與活力。

2025年雙北世界壯年運動會將於2025年的5月17日至30日舉行，在2024年2月啟動報名，賽會35種運動種類，其中9種同時含有帕拉組別(Para Sports)，30歲以上即可報名，推廣終身運動，讓全民動起來，一起準備和世界挑一場，賽會詳情請至2025雙北世壯運官方網站查詢。

2025雙北世壯運官網：wmg2025.tw

2025雙北世壯運整體進度報告會議（左起台北市體育局蔡培林副局長、IMGA執行長Holm）。 台北市體育局提供

2025雙北世壯運整體進度報告會議。 台北市體育局提供

台北市體育局提供

新北市龔雅雯副秘書長 (右) 致贈新北坪林文山包種茶予IMGA競賽總監Hayward(左)。 台北市體育局提供

IMGA執行長Holm(左2)及IMGA競賽總監Hayward(左1)拜會台北市長暨2025雙北世壯運組委會主任委員蔣萬安。 台北市體育局提供

台北市長蔣萬安(右)致贈台北市枕木列車予IMGA執行長Holm(左)。 台北市體育局提供

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