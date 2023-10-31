足球／澳洲退出 沙烏地成2034世足賽唯一申辦國
澳洲在今天截止日確定不會申辦2034年世界盃（2034 World Cup）後，沙烏地阿拉伯成為唯一確定申辦國，幾乎篤定將主辦此一世界足壇盛事。
路透社報導，國際足球總會（FIFA）邀請亞洲及大洋洲國家申辦2034年世界盃，申辦截止日期是10月31日。澳洲決定不申辦2034年世界盃，使得沙烏地成為唯一確定的申辦國。
澳洲足球協會（Football Australia）執行長強森（James Johnson）曾表示，澳洲正「探索（申辦2034年世界盃的）可能性」。
但澳洲足協今天指出，澳洲已排除申辦2034年世界盃，而是將重心放在申辦2026年亞洲足球聯盟女子亞洲盃（AFC Women's Asian Cup）及2029年FIFA世界球會盃（FIFA Club World Cup）。
澳洲所屬的亞洲足球聯盟（Asian FootballConfederation）主席表示，「整個亞洲足球大家庭」將團結一致支持沙烏地申辦。
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