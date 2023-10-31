輔具休閒運動會身障動起來 志推媒合青年志工紀錄活力身影

由財團法人腦性麻痺基金會、桃園市立桃園特殊教育學校主辦的第四屆輔具休閒運動會，10月28日在桃園市立特殊教育學校熱鬧開跑，讓身體受限的腦麻者及其他身障者，在輔具的幫助下樂活運動，一起在格外涼爽的秋天迎接活動。本次桃園市志願服務推廣中心進行青年志工媒合，為活動增添滿滿熱血，並為奔跑中的身障者留下美好回憶，志工穿梭現場，拍下這些值得紀錄的畫面，讓身障者運動的熱情透過照片感染所有人。中心主任詹尹州表示，桃園青年志工力無可限量，在數位科技時代，以年輕人的角度，推廣身障者運動，期盼未來有更多合作的可能。

輔具助身障突破限制 腦麻也能恣意奔跑

運動會已持續至第四屆，今年的輔具休閒運動會格外豐富，除了有跑步三輪車分組競賽、室內外趣味活動與休閒輔具展覽，還增加了自立生活體驗展，提供不同以往的精彩內容。將由踩街及搶答闖關活力開場，活絡現場參與者的熱情。室外運動規劃了高空溜索、泥地障礙賽、騎馬打仗、泡泡足球等項目，而午後的運動競賽中，輪椅競速有家人協助，助跑三輪車的設計則讓腦麻患者體驗奔馳的暢快，身礙心不礙，同樣能恣意感受有速度的風。他們除了享受運動的樂趣，也不需擔心活動場地的規劃，身障者友好的場地具備周全的安全設置，現場的朋友請放心遊玩，帶著愉快的心情回家。

志推中心媒合青年志工 紀錄身障活力

為了協助特教孩子自由奔跑，今年也結合產官學三方注入大量青年志工力，除了從旁協助身障者讓活動運行更加順利外，亦讓青年一展長才，在活動當下為勇敢的運動員留下奔跑英姿。

桃園志願服務的精神不僅透過本次合作彰顯青年的熱心與活力，更展現不同於學術上的實務操作能力，國立清華大學及中原大學的特殊教育學系投入合作，在服務中學習與身障者相處，並運用所學。且由志推中心媒合大量青年志工，於現場活動時進行拍攝，並剪輯成影片，希望身障朋友自在玩樂，讓鮮明的記憶長留在夏日尾聲，畫下美好句點。科技輔具的設計不僅使腦麻者訓練其自身體能，有效幫助肌肉、關節伸展，更促進朋友間團體互動與社交。秋意融融的日子裡，期待這群特教孩子享受到了其中獨有的活力與自由。

大眾支持運動無障礙 推動友善特教環境

自2019年輔具休閒運動會舉辦開始，得到參與的身障者與家屬的不斷好評，腦性麻痺基金會持續舉辦運動會，除了鼓勵身障者多多運動，更希望帶他們體會運動的無窮樂趣。而輔具運動會的概念亦成功反映大眾對此的關心與重視，推動特殊教育法修正草案的通過，提供特教學生一個友善的教育環境，孩子們終於不需缺席體育課，可以選擇自己喜歡的項目快樂運動，擁有圓滿的上學生活。期盼這個激動人心的消息，讓我們從熱愛運動的身障孩子身上，見證更多的可能性。

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