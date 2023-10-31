巴黎名人賽／又遭大逆轉淘汰出局 墨瑞：失去享受的感覺

浪費決勝盤5：2絕對優勢，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）在巴黎名人賽首輪遭澳洲對手德米納爾（Alex de Minaur）連趕5局逆轉，勝利溜走下連鬥志也一併消失，承認對網球已經失去享受的感覺。

巴黎名人賽已非第一次墨瑞遭逆轉的「慘案」，9月底北京公開賽，同樣面對德米納爾，同樣在決勝盤握有5：2優勢，墨瑞都錯過晉級機會。

「我不記得過去有像這樣的結束方式。」在場上氣到摔拍的墨瑞，賽後站在休息室外的眼神有些茫然，身體還因失望而顫抖，「我現在沒那麼享受了，就我在球場上的感覺，還有打出的內容，過去5、6個月沒什麼太正面的消息。」

今天以6：7（5：7）、6：4、5：7出局的墨瑞還提到，高昂鬥志一直是自己比賽中的重要一環，但現在恐怕已失去原本優勢，就像近期多次讓勝利從手中溜走，墨瑞說：「這些狀況今年常發生，這不是真正的我。」

36歲的墨瑞坦言，這幾個月不斷出現類似情況，讓比賽失去該有的享受，就連練習也被影響，雖花很多時間專注在自身上，卻常陷入失望情緒，不過目前世界排名40的他表示，身上還有很多責任，還不是放棄的時候。

「我還是很努力訓練，在健身房做所有該做的事情，只是沒在場上展現出我覺得該有的進步。」墨瑞提到，現在好手輩出，還要與團隊繼續努力，才能在競爭激烈的網壇繼續生存。

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