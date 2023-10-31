滑輪溜冰／亞運逆轉奪金 黃玉霖東隆宮還願

來自屏東縣南州鄉的滑輪溜冰男將黃玉霖，代表我國參加第19屆杭州亞運，在3000公尺接力賽最後一棒，以「劈腿之姿」0.01秒逆轉勁敵南韓奪金，他賽前曾到東港東隆宮祈福，一張掛在王船廠的祈福卡，寫著「杭州亞運競速溜冰男子接力3000公尺奪金牌」，如願為國爭光的他昨回宮還願，獲廟方致贈獎勵金。

黃玉霖昨回東港東隆宮向王爺上香還願說，「很感謝溫王爺、王船公保佑」。

黃玉霖表示，賽前訓練時不慎摔倒，造成左小腿擦挫傷，當時憂心傷勢影響亞運表現，情緒低落到東隆宮祈求溫王爺、王船公保佑他比賽順利，此次亞運奪金、亞錦賽男子3000公尺接力賽也以最後一棒之姿奪金，真的很開心。

他說，選手除有不服輸的毅力、比賽專心、調整好狀態，心靈也需有寄託，讓心情更加穩定，期勉追求目標的好手們「心要定下來」，感謝廟方讓他無後顧之憂專心比賽。

黃玉霖也說，亞運賽前曾到潮州國際滑輪溜冰場集訓，該場為國際最新標準滑輪溜冰比賽場，場內7公尺賽道與亞運規格一樣，讓他到杭州後很快就能適應，是能發揮完整實力的關鍵。

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