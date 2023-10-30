網球／WTA年終賽球場賽前才完工 女將沒時間練習齊抱怨

WTA年終總決賽（WTA Finals）今天開打，但球場在開賽前不久才完工，引發白俄羅斯球后莎芭蓮卡（ArynaSabalenka）及突尼西亞好手加博（Ons Jabeur）等女將痛批。

網球媒體Tennis Majors報導，今年WTA年終賽今天在墨西哥坎昆（Cancun）登場，8位女單選手陣容出色，但由於比賽場地太晚完工，她們幾乎無法於個人首戰前在中央球場（Centre Court）練習。

英國廣播公司（BBC）也報導，WTA年終賽場地是在9月初才敲定，而這座位於坎昆的球場是在開賽前幾天才完工。

莎芭蓮卡告訴記者：「我不高興，我們無法在比賽球場練習。」她表示：「我認為，這未達到WTA年終賽水準。我們今天只有一小時，大約45分鐘，來熟悉場地。」

加博則指出：「我的意思是，身為一名選手，我顯然希望球場能在幾天前就準備就緒，以便更好進行準備等等。」

世界排名第4的去年溫網女單冠軍、哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）則說，她也希望在主要球場有更多練習時間。她表示：「令我驚訝的是，我們沒有機會練習。」

世界排名第2的前球后、波蘭女將斯威雅蒂（IgaSwiatek）說，選手將只須關注她們能掌控的，而非擔心球場情形或風況，這對每個人的練習都造成困難。

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