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亞帕運／奪4金4銀12銅 蔡總統：續推身心障礙運動發展

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「2022杭州亞洲帕拉運動會」代表團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「2022杭州亞洲帕拉運動會」代表團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見「2022杭州亞洲帕拉運動會」代表團，她肯定選手們展現出挑戰自我極限的精神，讓世界看見台灣的體育實力。她並表示，政府會持續推動身心障礙運動發展，支持選手及教練們充分備戰明年巴黎帕運，也盼所有選手繼續創下亮眼的成績。

蔡總統致詞時先歡迎代表團載譽歸國，她說，很高興在兩周前的授旗典禮後，再次見到大家。這段時間大家歷經激烈的競賽，她要向代表團說聲「大家辛苦了」，也特別感謝選手們在賽場全力奮戰，帶來一場又一場精采的比賽，展現出挑戰自我極限的精神。

蔡總統指出，本屆亞帕運，我國組成歷屆規模最龐大的代表團，在參與的14個競賽種類中，獲得4金、4銀、12銅的好成績。「各位都是我們的台灣英雄」。

蔡總統提到，在場的蕭翔文曾經因為意外離開熱愛的跆拳道，這次重回選手身分，就贏得亞帕運隊史的首面金牌。桌球代表隊成績也非常優異，像是陳柏諺以超乎年齡的穩定，拿下單打金牌，並在混合雙打項目，和李婧萱聯手拿下銀牌。林姿妤不僅在女子單、雙打賽事，和田曉雯摘下1金、2銀，同時也和林駿梃勇奪混合雙打的金牌；還有程銘志、蘇晉賢以及黎懿亞，在這屆亞帕運都有精采的表現。

蔡總統表示，羽球代表隊吳于嫣、蔡奕琳、蒲貴煜、方振宇，也在單打和雙打項目合力拿下1銀、 3銅，非常不簡單；在射箭男子雙人賽上，吳中宏、楊鈞凱頂住了壓力，拿下亞帕運射箭隊史的首面銅牌。

蔡總統指出，這半年才專練跳遠的吳農彬，以及第四度參賽的劉雅婷，都在田徑賽場上，讓台灣被世界看見：黃楚茵和黃子軒不僅是賽場上的焦點，更在網球輪椅雙打奪下連續三屆的銅牌。

蔡總統說，圍棋代表隊勾善文、嚴礽麒以及石閔元，也都拿下團體賽銅牌。她要再次感謝選手透過亞帕運，讓世界看見台灣的體育實力。

蔡總統感謝辛苦付出的教練、隊醫、防護員以及所有的後勤團隊，因為有大家的專業協助，讓選手能夠持續奮戰；也感謝代表團團長穆閩珠長期投入身障運動發展，並且和教育部、體育署分工合作，讓我國在國際賽事中獲得好成績。

蔡總統表示，接下來政府會持續推動身心障礙運動發展，也會支持選手及教練能夠充分備戰明年的巴黎帕運，並祝福所有的選手繼續創下亮眼的成績。

蔡英文總統今天接見「2022杭州亞洲帕拉運動會」代表團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「2022杭州亞洲帕拉運動會」代表團。圖／總統府提供
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帕運 田徑

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