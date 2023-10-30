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網球／WTA年終賽問題多多 世界球后轟不受尊重

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。 法新社
白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。 法新社

總獎金高達9百萬美金的WTA年終賽在墨西哥坎昆登場，白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）雖迎接首場勝利，且是以6：0、6：1擊敗希臘好手莎卡瑞（Maria Sakkari），賽後卻砲轟國際女子網球協會（WTA），指自己不受到尊重。

「我對WTA非常失望，就目前WTA年終賽的感受也是，這水準不符合我們對年終賽該有的期待。」莎芭蓮卡說。

WTA年終賽雖是年底最重大的比賽，但WTA和沙烏地阿拉伯協商失敗，直到9月初才宣布年終賽落腳墨西哥坎昆。坎昆是墨西哥度假勝地，當地時間星期日比賽開啟前幾天，年終賽球場才剛搭建完成。

泰半球員都支持沙烏地阿拉伯舉辦年終賽，但像「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）和艾芙特（Chris Evert）都提出警告，指出女球員在部分國家可能面臨歧視問題。

最終年終賽仍在墨西哥登場，首度以球后身份迎接年終大賽的莎芭蓮卡雖主宰首場勝利，但認為賽事離理想狀態還很遠。

「誠實的說，好幾次在這座球場移動時，我感覺不到安全感。」莎芭蓮卡也指出，球場的彈跳並不一致，且直到賽前一天才首度到球場練習，這讓球員增添許多風險，對球員來說難以接受。

「我在記者會說出來，身為球員，我覺得沒受到WTA尊重，我想大部分人都這樣覺得。」莎芭蘭卡說。

莎芭蓮卡 羅斯

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